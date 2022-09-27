「惡意爆料成民進黨重要招數」　朱立倫替張淑娟喊冤：誰還她清白？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／文傳會提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對前中國小姐張淑娟遭資深媒體人周玉蔻爆料，她與前總統府秘書長蔣孝嚴有染，國民黨主席朱立倫27日上午出席國民黨九合一助選團成立大會時批評，「潑墨染黑」、「非常光碟」的惡意爆料，或利用媒體人攻擊在野黨已是民進黨長期以來最重要的招數，但在造謠抹黑之後，誰能還張淑娟清白？

國民黨27日舉辦「為你拚 好日子」九合一助選團成立誓師大會，除了現任黨主席朱立倫，3位前主席馬英九、吳敦義、江啟臣皆出席， 組成77人的浩大助選團。

朱立倫會後受訪時表示，多年來大家看得很清楚，民進黨要利用媒體人攻擊國民黨時，這些人就是他的好友，當要切割的時候就切割，是把民眾當傻瓜嗎？操控媒體與媒體人打擊在野黨和對手，這是綠營慣用伎倆，即便有時候主將不講話，但也成為也成為最好的側翼與攻擊手，這招數是這幾年最典型的招數，「我想用切割方式是沒有辦法達成目標的。」

至於媒體追問，前總統馬英九、國民黨副主席連勝文也被造謠過，朱立倫回應，台灣民主走到今天，這類「潑墨染黑」、「非常光碟」的惡意爆料或惡意攻擊，已經是民進黨長期以來最重要的招數，「17、18年前我參選桃園縣長連任，當時對方競總主委就是總統蔡英文，非常光碟怎麼出來的大家早就忘了，但被獵巫到的每個受害者又有誰記得他們？」

朱立倫表示，從政的人或許還可以忍受，「但是無辜受害者，就像張淑娟小姐，她真的是莫名受害，可誰又能夠還給她公道呢？張淑娟今天她被莫名污衊，走在路上去可能會有很多人覺得無風不起浪、有可能就是張淑娟，那她到哪去喊冤，誰又能還她清白？」