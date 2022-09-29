國台辦批陸港澳入境雙標　陸委會：分化台灣社會的統戰伎倆

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮28日批評，台灣最近公布的入境管制措施，仍對大陸以及港澳地區人員設有諸多限制，是雙重標準。對此，陸委會回應，中共當局於疫情期間屢屢利用我政府疫情防控、入境管制等措施挑撥兩岸人民感情，分化台灣社會，這些統戰伎倆既無法促進兩岸良性互動，又不利雙方人民交流往來。

陸委會表示，自疫情發生以來，我方對於陸港澳籍人士入境管制措施，係依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素適時進行調整。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



陸委會提到，「中共當局於疫情期間屢屢利用我政府疫情防控、入境管制等措施挑撥兩岸人民感情，分化台灣社會，這些統戰伎倆既無法促進兩岸良性互動，又不利雙方人民交流往來。」

陸委會指出，台灣疫情仍處高原，且即將進入秋冬好發時節，須以總額管制、循序漸進、推動健康有序交流作為評估是否開放之最大原則，爰現階段仍以人道、家庭團聚及商務活動為最優先放寬範圍。

陸委會強調，考量本次放寬已更進一步擴大港澳居民探親適用對象至三親等及所有之商務活動，加以港澳居民原即可以多元事由申請來台居留，應已可滿足現階段一定程度港澳人士之需求。是否進一步開放，將視本次實施情形對我防疫量能之影響，隨時滾動調整。

陸委會還說，過去二年多來中國大陸不斷加大對台施壓與恫嚇，已嚴重影響兩岸正常交流與互動，我方將以確保國家安全及民眾權益為前提，在兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。