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2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，桃園市長鄭文燦邀請立法院長游錫堃、僑委會副委員長呂元榮等人出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，桃園市長鄭文燦邀請立法院長游錫堃、僑委會副委員長呂元榮等人出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「111年國慶晚會在桃園」，桃園市長鄭文燦今天出席今年國慶主題為「守土衛國‧你我同行」記者會時表示，睽違3年國慶晚會再度於桃園市舉行，今年舉辦場地特別選在鄰近桃園機場的陽光劇場，透過各項節目安排展現台灣多元文化魅力，同時也接軌流行音樂文化。鄭文燦強調，今年國慶晚會將於10月9日下午舉行，4時30分起開放民眾自由入場，搭乘機節可直達會場，為今年國慶盛事拉開序幕。

今年國慶晚會在桃園舉行，籌備主委由立法院長游錫堃擔任，今天上午在大園區陽光劇場舉辦記者會，市長鄭文燦還邀請包括僑務委員會副委員長呂元榮、內政部政次暨慶籌會秘書長陳宗彥、慶籌會執行長呂清源等人出席。

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，立法院長游錫堃致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，立法院長游錫堃致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

游錫堃致詞時說，今年國慶主題為「守土衛國‧你我同行」，台灣正面對中國的霸凌，全體國人應不分彼此、守土衛國，協助保護台灣，珍惜得來不易的民主果實；僑委會副委員長呂元榮感謝鄭文燦市長率領市府團隊規劃精彩可期晚會節目，今年預計將有1,500位僑胞返國參加國慶晚會，僑委會將透過僑務電子報、官網直播等方式，與全球各地僑胞一同祝賀中華民國生日快樂。

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，市長鄭文燦說明國慶晚會各項活動內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，市長鄭文燦說明國慶晚會各項活動內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今年國慶晚會將於10月9日晚間5時30分在桃園陽光劇場（機場捷運A17領航站旁）舉行，民眾可自由入場，可搭乘機場捷運直達會場，今年國慶晚會邀請年輕朋友喜愛的嘻哈天團「玖壹壹」、金曲歌手許富凱、人氣偶像陳芳語、樂天女孩、舒米恩、黃宇寒等，還有廣受國人喜愛全台最美歐巴桑陳美鳳、保庇天后王彩樺等人登台獻唱。此外，還邀請桃園在地龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集以及僑胞合唱團帶來精彩演出，希望透過音樂、舞蹈等表演凝聚海內外同胞的心，支持台灣與守護土地。

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，出席貴賓與表演團體合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，出席貴賓與表演團體合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園陽光劇場緊鄰桃園機場捷運A17領航站，交通便捷，國慶晚會當天周邊道路包含領航北路四段、大成路二段、大豐四街將進行交管，禁止一般車輛進入，民眾可搭乘公車前往桃園高鐵站，再轉乘機場捷運或接駁車前往活動會場。

鄭文燦也提醒，當天入場民眾可獲得國慶限量紀念加油棒，憑桃園市民卡還可參加抽獎，獎品則有YAMAHA EC-05電動車、華信航空澎湖、金門與台日不限航點經濟艙機票（限華航自營航班）等好康，另外還免費贈送2,000張樂天桃猿10月10日主場外野球票，邀請市民朋友一起來桃園看棒球迎國慶。

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