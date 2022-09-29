歡慶山上花園水道博物館100週年　黃偉哲：雙十來體驗百年風情

▲台南市長黃偉哲在文化局長葉澤山的陪同下，出席「水道•水百年-台南山上花園水道博物館100週年」記者會，並與兩位曾在當地水廠工作的耆老，一起開箱全新升級的展區。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館為了慶祝建設啟用一百週年，將在10月8日至10日舉行盛大慶祝活動，市長黃偉哲也於今(29)日在文化局長葉澤山的陪同下，出席「水道•水百年-台南山上花園水道博物館100週年」記者會，並與兩位曾經在當地水廠工作的耆老，一起開箱全新升級的展區。





市長黃偉哲表示，水道博物館自2019年開幕至今三年的時間，累積將近了150萬人次的參訪人數是非常不容易，第一，這兩年來疫情肆虐，人們比較少出門；第二，山上水道博物館不像南美館一樣在市區，但是民眾還是願意前來，代表博物館的內容受到肯定，非常感謝賴副總統時任台南市長時，能勇敢從台灣自來水公司將水道古蹟接收下來，並提供經費支持，讓山上水道博物館成為台南重要的王牌園區之一，串連了左鎮化石博物館、大內的南瀛天文館、南科考古館，讓更多的民眾能夠來到這裡走走逛逛，產生新的群聚效應，最後，他也感謝誠美開發能贊助這次100週年活動經費，讓活動能辦得更好。

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文化局長葉澤山指出，過去台南水道是為改善民生問題、提升居住環境衛生狀況、減少疫病橫行而興建。現在水道博物館則繼續發揚傳承這份人道關懷，引進多元、新穎的展示手法，除了委請成大專業團隊規劃「自有水以來」水櫥窗系列特展以外，還導入科技特展概念，具體還原當年水道運作狀況，遊客可以透過手機、或平板等載具，看到包括快濾筒運作模式，甚至看到已經被拆除的煙囪樣貌，生動活潑的介紹模式，一定可以讓參觀者更容易了解整個水道的運作模式。





水道博物館指出，雙十連假期間(10/8-10/10)慶祝活動，還有《無獨有偶》、《布拉瑞 揚》、《銀河谷音》等劇團輪番演出精彩劇碼，而結合南瀛天文館、左鎮化石館、南科考古館及樹谷園區等館舍推出的遊戲闖關，更將是親子最愛，此外，結合在地的青農市集也不缺席，加上多組街頭藝人熱鬧演出、深度水道導覽、園長見面會等活動，邀請親子一起來共同度過百年館慶。



100週年慶祝活動，除了導入最新延伸實境科技(XR)，還原出前身原台南水道快濾筒等歷史場景、以及高達12層樓的地標記憶火力發電煙囪外，活動期間還將贈送限量百年紀念胸章，及可愛動物造型口罩，市長黃偉哲歡迎民眾連假期間蒞臨，共襄盛舉世紀盛宴。