為收保護費「2天3狂轟」　恐逃亡及反覆犯罪...台南狂男遭收押

▲台南1名蘇姓男子涉嫌多起槍擊案，被市警一、六分局警方循線逮捕到案，檢察官複訊後向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蘇姓男子疑因保護費與周姓男子發生糾紛，雙方在臉書互嗆，蘇男連2天前往周男友人住處及周男的店開槍示威，警方循線將蘇男逮捕移送台南地檢署偵辦，檢察官以蘇男渉嫌槍砲、恐嚇等案，有勾串共犯、湮滅證據、逃亡及反覆實施恐嚇危害安全及恐嚇取財之虞，向法院聲請羈押，台南地院29日下午裁定羈押。

台南地院刑一庭長劉怡孜指出，蘇姓被告涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件之聲請羈押案，被告經法官訊問後諭知羈押，並准許被告母親接見通信之外，其餘禁止接見通信。

劉怡孜庭長指出，蘇姓被告經訊問後坦承持有改造手槍及子彈、恐嚇、毀損犯行，否認涉犯恐嚇取財犯行，並有證人之證述，以及刑案現場勘察照片等可資佐證，足認被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇危害安全罪、毀損罪犯罪嫌疑重大。

被告蘇男於第一次犯案後即藏匿，且有逃亡之計畫，有事實足認被告有逃亡之虞，被告雖坦承非法持有具殺傷力之改造手槍，但本案可能有共犯尚未到案釐清案情，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。被告蘇男於短短不到2日之內，接連犯下2起持槍射擊恫嚇他人之案件，且被告犯罪動機係與他人恩怨，自難排除被告再次開槍洩憤之可能，有事實足認被告有反覆實施恐嚇犯行之虞。法官裁定應予羈押，並除准許被告母親接見通信之外，其餘禁止接見通信。

市警六分局指出，26日約凌晨2時50分許，在南區永興二街發生一起槍擊案，警方獲報後趕赴現場發現：該處路旁有一部自小客車留有多處彈孔，無人受傷。經警方漏夜偵辦後，迅速鎖定27歲蘇姓男子涉有重嫌，並立即報請檢察官指揮偵辦，27日會同刑大偵六隊並出動特殊任務編組警力，執行搜索、拘提，以堅壁清野方式斷其後援，拘提相關接濟之友人。

28日凌晨0時許，蘇嫌再次於東區生產路一帶開槍，六分局與第一分局火速趕至現場，強力壓制逮捕蘇嫌，當場並起獲作案槍枝1枝與彈匣1個、子彈6顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財罪嫌送辦，並建請羈押，經檢察官聲押後，台南地院裁定羈押。