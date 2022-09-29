2022縣市總體暨永續競爭力調查　台南消防與公共安全面向六都第一

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年新冠肺炎疫情持續衝擊，台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。

台南市消防局指出，經統計台南市每百萬人之每件火災死亡率0.16，死傷人數及死亡率均為六都最低，在宣導住宅用火災警報器，除了透過各界善心人士及慈善團體公益捐贈外，持續在各式集會場合、網路媒體、張貼海報、媒體廣告等不特定方式宣導，強化民眾對於住警器重要性，2021年台南市住警器累積設置比例達90.13%；其中低收入戶設置比例提升至97.01%、身心障礙者提升至99.98%、獨居長者已達100%，2021年因住警器成功動作減災火警案件計37件，成功逃生人數計88人，火災案件大幅減少，傷亡人數為6都最低，且台南市避難弱勢場所驗證完成356家，達成率99.7%，也為六都第一。

台南市消防車數達每萬人配置1.14輛消防車(212輛÷186萬人)，大幅超越「直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準」為六都第一，2021年在市長及市議會預算支持下，各式消防車輛、裝備再躍進，採購雲梯消防車2輛、化學消防車3輛、水箱消防車3輛、水庫消防車4輛、救災指揮車5輛、新式空氣呼吸器背架100組、氣瓶200支、19輛合法拖船架、全面配置各分隊美式消防梯，更加碼編列2000萬讓外勤每位消防弟兄均有第2套消防衣；另義消空氣呼吸器背架146組、手提無線電101具、防寒衣裝備133套、2220套救護外套等，大幅提升警、義消人員搶救人命效能。

全國首創建置救災現場遠端監控資訊系統，設置災害應變決策室同步遠端操控，即時掌控災情提供建議，搭配「移動式中繼台無線機」擴大無人機應用層面，建立跨局處間相互支援機制；同時邀集專家學者研究火場內無線電盲點，強化救災無線電通訊死角問題，深獲各界好評。也因應各種多元災害，以科技方式輔助救災，實踐災害現場救災指揮模式(CCIO)戰術模擬及演練，提升消防救災量能。

近年疫情威脅下救護件數逐年攀升，第一線救護同仁執行各項任務盡心盡力，使得到院前緊急救護急救成功率達31.87％，高於全國平均26.41%，在E化救護系統上，全國首創拍拍尺結合QR碼檢傷後系統遠端連結分享，提升病患痊癒率，全市61輛救護車裝設12導程心電圖執行1549件、94件成功救回民眾生命，康復出院，執行到院前特殊傷病患跳島策略計畫，急性冠心症傷病患跳島9件、繞道2件，2件存活出院；重大創傷患者執行18件，5件存活出院，全面優化緊急救護管理系統，並於2021年底成立南台灣首座獨立救護品管教育中心，提供專屬教育及模擬訓練環境，朝向先進國家緊急救護水準。

2021年結合在地文化祀典武廟－火德星君，舉辦「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽及點燈活動，燈籠展覽後運送至日本群馬縣，與水上町豐樂館所供奉全日本最大的火神「烏鴉天狗」互相呼應，獲日本當地電視台報導，兩地首次以防火、防災宣傳進行國際城市外交，同時也為市民大眾祈福。

市長黃偉哲上任以來，持續汰換老舊車輛裝備、改善老舊消防廳舍、擴充消防人力、提高各項福利、架構CCIO指揮體系的執行成效，消防同仁在災害搶救安全保障下，於災害發生第一時間前往救援，並在最短的時間內將所有損失降到最低，消防團隊做得更好，讓台南市民過得更好。

消防局長李明峯表示，於2022年完成擴編人力477人修編，逐年增加員額規劃，同時積極召募社會青年，鼓勵台南市科學園區、工業區業者擇派員工加入義消行列，提升警、義消人員搶救能量，維持消防戰力，齊心守護安全大台南。