　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022縣市總體暨永續競爭力調查　台南消防與公共安全面向六都第一

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年新冠肺炎疫情持續衝擊，台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，經統計台南市每百萬人之每件火災死亡率0.16，死傷人數及死亡率均為六都最低，在宣導住宅用火災警報器，除了透過各界善心人士及慈善團體公益捐贈外，持續在各式集會場合、網路媒體、張貼海報、媒體廣告等不特定方式宣導，強化民眾對於住警器重要性，2021年台南市住警器累積設置比例達90.13%；其中低收入戶設置比例提升至97.01%、身心障礙者提升至99.98%、獨居長者已達100%，2021年因住警器成功動作減災火警案件計37件，成功逃生人數計88人，火災案件大幅減少，傷亡人數為6都最低，且台南市避難弱勢場所驗證完成356家，達成率99.7%，也為六都第一。

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防車數達每萬人配置1.14輛消防車(212輛÷186萬人)，大幅超越「直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準」為六都第一，2021年在市長及市議會預算支持下，各式消防車輛、裝備再躍進，採購雲梯消防車2輛、化學消防車3輛、水箱消防車3輛、水庫消防車4輛、救災指揮車5輛、新式空氣呼吸器背架100組、氣瓶200支、19輛合法拖船架、全面配置各分隊美式消防梯，更加碼編列2000萬讓外勤每位消防弟兄均有第2套消防衣；另義消空氣呼吸器背架146組、手提無線電101具、防寒衣裝備133套、2220套救護外套等，大幅提升警、義消人員搶救人命效能。

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全國首創建置救災現場遠端監控資訊系統，設置災害應變決策室同步遠端操控，即時掌控災情提供建議，搭配「移動式中繼台無線機」擴大無人機應用層面，建立跨局處間相互支援機制；同時邀集專家學者研究火場內無線電盲點，強化救災無線電通訊死角問題，深獲各界好評。也因應各種多元災害，以科技方式輔助救災，實踐災害現場救災指揮模式(CCIO)戰術模擬及演練，提升消防救災量能。

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年疫情威脅下救護件數逐年攀升，第一線救護同仁執行各項任務盡心盡力，使得到院前緊急救護急救成功率達31.87％，高於全國平均26.41%，在E化救護系統上，全國首創拍拍尺結合QR碼檢傷後系統遠端連結分享，提升病患痊癒率，全市61輛救護車裝設12導程心電圖執行1549件、94件成功救回民眾生命，康復出院，執行到院前特殊傷病患跳島策略計畫，急性冠心症傷病患跳島9件、繞道2件，2件存活出院；重大創傷患者執行18件，5件存活出院，全面優化緊急救護管理系統，並於2021年底成立南台灣首座獨立救護品管教育中心，提供專屬教育及模擬訓練環境，朝向先進國家緊急救護水準。

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年結合在地文化祀典武廟－火德星君，舉辦「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽及點燈活動，燈籠展覽後運送至日本群馬縣，與水上町豐樂館所供奉全日本最大的火神「烏鴉天狗」互相呼應，獲日本當地電視台報導，兩地首次以防火、防災宣傳進行國際城市外交，同時也為市民大眾祈福。

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲上任以來，持續汰換老舊車輛裝備、改善老舊消防廳舍、擴充消防人力、提高各項福利、架構CCIO指揮體系的執行成效，消防同仁在災害搶救安全保障下，於災害發生第一時間前往救援，並在最短的時間內將所有損失降到最低，消防團隊做得更好，讓台南市民過得更好。

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，於2022年完成擴編人力477人修編，逐年增加員額規劃，同時積極召募社會青年，鼓勵台南市科學園區、工業區業者擇派員工加入義消行列，提升警、義消人員搶救能量，維持消防戰力，齊心守護安全大台南。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
要不要上班隨便你！這間公司「3年無人離職」　年營業額近300
五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬超標4倍！　遭勒令下架
快訊／12歲童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急搶救中
「台灣大併台灣之星」電信三雄為何吵翻天？　頻寬用戶權益一次看
快訊／死亡+53！18歲少年「染疫2週亡」死因曝光
快訊／新北9170確診最多！　各縣市分佈曝
快訊／今本土+44665！「比上週增5.8%」　疫情連四天上
「兒子車禍了」婦徘徊街頭找目擊者　警發現真相哭了
快訊／防疫旅宿退場！　交通部拍板「每房補助5000元」
西螺大火現場驚見「謎樣生物」　鳥還是人？專家解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林10歲大學講師長大了　謝寧參與《孫行者傳》電影動畫製作

生命希望之光　器捐協調師施明蕙、周桂君獲優良器官勸募表揚

2022縣市總體暨永續競爭力調查　台南消防與公共安全面向六都第一

驚人發現！6成民眾缺防災觀念　安全城市嘉年華學習與風險共存

飆車族派「小蜂蜜」先勘察　潮州警同一招反制

南湖主線2山屋各增10床位　11／1起整修...請民眾注意管制措施

長輩出現改變要注意！照顧失智是接力賽　醫：學習釋放壓力

淨化選風！花蓮地檢署檢察長親赴警分局　傳授查察賄選技巧

重陽敬老打頭陣 台南市議會邀您議起愛相隨

花蓮五穀宮至聖先師聖誕祭祀　徐榛蔚祈求災後重建順利平安

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

雲林10歲大學講師長大了　謝寧參與《孫行者傳》電影動畫製作

生命希望之光　器捐協調師施明蕙、周桂君獲優良器官勸募表揚

2022縣市總體暨永續競爭力調查　台南消防與公共安全面向六都第一

驚人發現！6成民眾缺防災觀念　安全城市嘉年華學習與風險共存

飆車族派「小蜂蜜」先勘察　潮州警同一招反制

南湖主線2山屋各增10床位　11／1起整修...請民眾注意管制措施

長輩出現改變要注意！照顧失智是接力賽　醫：學習釋放壓力

淨化選風！花蓮地檢署檢察長親赴警分局　傳授查察賄選技巧

重陽敬老打頭陣 台南市議會邀您議起愛相隨

花蓮五穀宮至聖先師聖誕祭祀　徐榛蔚祈求災後重建順利平安

「台語界無印良品」差點取代浩角翔起　他曝退團內幕...苦背10多年黑鍋

旅遊業憂「入境上限15萬人」被搶爆　王必勝：不夠用會再擴大

雲林10歲大學講師長大了　謝寧參與《孫行者傳》電影動畫製作

巴黎時裝周／Rosé連背影都正爆！YSL 2023春夏性感藏在大衣裡

天后張惠妹胞妹近況曝光！　宣告「復出歌壇」為同志獻聲

生命希望之光　器捐協調師施明蕙、周桂君獲優良器官勸募表揚

0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

陳謙文「愛子」腎衰竭過世　河畔崩潰痛哭...憂想不開警衝上前關切！

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

強震肉身護女骨折　受困玉里超商母女傷癒出院

台南東陽實業廠工會續簽團協

新北經濟大開發　四大面向助攻產業升級

飆車族派「小蜂蜜」先勘察　警同一招反制

台南總體競爭力大躍進

照顧失智是接力賽　醫：學習釋放壓力

台南市議會邀您議起愛相隨

桃園機場為邊境再鬆綁做準備

台南市議會與市府強推10月感恩活動

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

前美國國務卿蓬佩奧與在地企業對話深化台美合作

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

更多熱門

相關新聞

猥褻女友妹！淫男嗆「說出去要硬上」下場曝

猥褻女友妹！淫男嗆「說出去要硬上」下場曝

台南一名蔡姓司機騎機車載女友的妹妹小婷(化名)到台中找姊姊，在搭載過程中亂摸她大腿，又藉口要避雨，把小婷載回住處，強摸她胸部和下體，還威脅她不能洩露此事，否則「說了就要硬上」。此案經台南地院審理，在強制猥褻的部分處蔡男10月徒刑；恐嚇部分則處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。

他問「台灣最玻璃心縣市」！網一面倒點名這2都

他問「台灣最玻璃心縣市」！網一面倒點名這2都

即／台南工人被機台壓住　救出無生命跡象

即／台南工人被機台壓住　救出無生命跡象

台南市議會邀您議起愛相隨

台南市議會邀您議起愛相隨

台南市議會與市府強推10月感恩活動

台南市議會與市府強推10月感恩活動

關鍵字：

競爭力台南消防公共安全六都第一

讀者迴響

熱門新聞

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面