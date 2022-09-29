「測試性向」猥褻女友妹！淫男逼封口：下面塞妳嘴巴　下場出爐

▲蔡男載女友的妹妹北上找姊姊，卻藉口下雨騎車不方便，把妹妹載回家猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名蔡姓司機騎機車載女友的妹妹小婷(化名)到台中找姊姊，在搭載過程中亂摸她大腿，又藉口要避雨，把小婷載回住處，強摸她胸部和下體，還威脅她不能洩露此事，否則「說了就要硬上」、「把我的下面塞進妳的嘴巴」。此案經台南地院審理，在強制猥褻的部分處蔡男10月徒刑；恐嚇部分則處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。

判決書指出，蔡男透過女友認識她17歲的妹妹小婷，去年7月19日晚間，蔡男原本要騎機車載小婷去台中找姊姊，但當天卻下起大雨，蔡男就把小婷載回他台南的住處。

到了凌晨12點多，蔡男竟向小婷表示要「測試妳是不是同性戀」，伸手亂摸小婷的頭、背部，小婷嚇到從椅子跌坐到地上，蔡男不顧她反抗，繼續撫摸她的胸部和下體，見小婷不斷掙扎哭泣到顫抖才停手，直到半夜2點才載她回家，蔡男還恐嚇她不得將此事告訴別人，否則「說了就要硬上」、「把我的下面塞進妳的嘴巴」，事後小婷仍向學校老師傾訴，全案才曝光。

全案審理時，蔡男辯稱，因女友父親不喜歡他，妹妹小婷才配合爸爸誣陷他。不過姐姐證稱，父親是在案發後，才知道蔡男的存在，法官認為姊姊後來與蔡男同居，至今仍是男女朋友，並沒理由偏袒妹妹的說詞。

法官也查看道路監視器蔡男載小婷的時間和畫面，及學校老師通報內容說「小婷姐姐男朋友…說要載該生去找台中姐姐，騎車過程一直捏該生大腿，藉口說雨太大，便先回男生家2F房間，摸該生胸和下體...說要餵該生吃男生的精子...」等語，另小婷驗傷後，除了被猥褻過程中所受傷勢，還有「雙大腿挫傷」部分，不排除是蔡男載小婷回家時還在捏她的大腿所導致。

法官認為蔡男犯行屬實，明知道小婷還在念高中，未滿18歲，仍強摸她胸部、下體等私密處，犯後還恐嚇她，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處蔡男10月徒刑；又依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。