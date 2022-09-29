　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「測試性向」猥褻女友妹！淫男逼封口：下面塞妳嘴巴　下場出爐

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲蔡男載女友的妹妹北上找姊姊，卻藉口下雨騎車不方便，把妹妹載回家猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名蔡姓司機騎機車載女友的妹妹小婷(化名)到台中找姊姊，在搭載過程中亂摸她大腿，又藉口要避雨，把小婷載回住處，強摸她胸部和下體，還威脅她不能洩露此事，否則「說了就要硬上」、「把我的下面塞進妳的嘴巴」。此案經台南地院審理，在強制猥褻的部分處蔡男10月徒刑；恐嚇部分則處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。

判決書指出，蔡男透過女友認識她17歲的妹妹小婷，去年7月19日晚間，蔡男原本要騎機車載小婷去台中找姊姊，但當天卻下起大雨，蔡男就把小婷載回他台南的住處。

到了凌晨12點多，蔡男竟向小婷表示要「測試妳是不是同性戀」，伸手亂摸小婷的頭、背部，小婷嚇到從椅子跌坐到地上，蔡男不顧她反抗，繼續撫摸她的胸部和下體，見小婷不斷掙扎哭泣到顫抖才停手，直到半夜2點才載她回家，蔡男還恐嚇她不得將此事告訴別人，否則「說了就要硬上」、「把我的下面塞進妳的嘴巴」，事後小婷仍向學校老師傾訴，全案才曝光。

全案審理時，蔡男辯稱，因女友父親不喜歡他，妹妹小婷才配合爸爸誣陷他。不過姐姐證稱，父親是在案發後，才知道蔡男的存在，法官認為姊姊後來與蔡男同居，至今仍是男女朋友，並沒理由偏袒妹妹的說詞。

法官也查看道路監視器蔡男載小婷的時間和畫面，及學校老師通報內容說「小婷姐姐男朋友…說要載該生去找台中姐姐，騎車過程一直捏該生大腿，藉口說雨太大，便先回男生家2F房間，摸該生胸和下體...說要餵該生吃男生的精子...」等語，另小婷驗傷後，除了被猥褻過程中所受傷勢，還有「雙大腿挫傷」部分，不排除是蔡男載小婷回家時還在捏她的大腿所導致。

法官認為蔡男犯行屬實，明知道小婷還在念高中，未滿18歲，仍強摸她胸部、下體等私密處，犯後還恐嚇她，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處蔡男10月徒刑；又依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
五星飯店「冷凍三點蟹」重金屬超標4倍！　遭勒令下架
快訊／12歲童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急搶救中
「台灣大併台灣之星」電信三雄為何吵翻天？　頻寬用戶權益一次看
快訊／死亡+53！18歲少年「染疫2週亡」死因曝光
快訊／新北9170確診最多！　各縣市分佈曝
快訊／今本土+44665！「比上週增5.8%」　疫情連四天上
「兒子車禍了」婦徘徊街頭找目擊者　警發現真相哭了
快訊／防疫旅宿退場！　交通部拍板「每房補助5000元」
西螺大火現場驚見「謎樣生物」　鳥還是人？專家解答了
快訊／PO文「小胖走了」惹議！　陳文茜道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／聯結車翻覆躺佔3線道　國1北上「民雄大林段」道路封閉

瞎扯包機運黃金遭劫A走5億　「台版華爾街之狼」逃國外遭通緝

相約拚輸贏被放鳥！屏東男對空鳴槍洩憤　留下一顆子彈慘了

「測試性向」猥褻女友妹！淫男逼封口：下面塞妳嘴巴　下場出爐

大陸製冰箱竟貼越南產標籤　大同家電總廠長害公司掏1.6億善後

快訊／台3線苗栗獅潭段火燒車　女駕駛躲過死神驚險逃生

「你戶頭方便轉多少」LINE假帳號又盜頭貼　江聰淵籲民眾別上當

「兒子車禍了」婦獨自徘徊街頭找目擊者　警發現背後真相哭了

西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」　是鳥還是人？專家這樣說

快訊／板橋貨車違規左轉　騎士閃不了...慘遭撞飛送醫搶救

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

快訊／聯結車翻覆躺佔3線道　國1北上「民雄大林段」道路封閉

瞎扯包機運黃金遭劫A走5億　「台版華爾街之狼」逃國外遭通緝

相約拚輸贏被放鳥！屏東男對空鳴槍洩憤　留下一顆子彈慘了

「測試性向」猥褻女友妹！淫男逼封口：下面塞妳嘴巴　下場出爐

大陸製冰箱竟貼越南產標籤　大同家電總廠長害公司掏1.6億善後

快訊／台3線苗栗獅潭段火燒車　女駕駛躲過死神驚險逃生

「你戶頭方便轉多少」LINE假帳號又盜頭貼　江聰淵籲民眾別上當

「兒子車禍了」婦獨自徘徊街頭找目擊者　警發現背後真相哭了

西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」　是鳥還是人？專家這樣說

快訊／板橋貨車違規左轉　騎士閃不了...慘遭撞飛送醫搶救

天后張惠妹胞妹近況曝光！　宣告「復出歌壇」為同志獻聲

生命希望之光　器捐協調師施明蕙、周桂君獲優良器官勸募表揚

0+7上路「對社區影響小」　王必勝：旅客確診住集檢所免付費

竹北排骨便當噴110元！竹科哥長見識「新北1餐價錢」：快氣死

兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

陳謙文「愛子」腎衰竭過世　河畔崩潰痛哭...憂想不開警衝上前關切！

要不要上班隨便你！這間公司「3年無人離職」　年營業額近3000萬

「來不及倒數」就殺青！《黃金歲月》林韋君錯愕揭原因：措手不及

批台中人行道推嬰兒車難行　蔡其昌提4年整平公里數倍增

天使心家族20周年！殷正洋、施孝榮、蘇顯達歲末為愛跨界演出

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

社會熱門新聞

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

李朝卿涉貪更二審　81罪刑期逾400年

楊梅清潔隊員約泡溫泉　遭漩渦捲入溺斃

屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車

10槍轟太陽會分會長　槍手連大哥都叫他瘋狗

即／國一北上五股聯結車「折甘蔗」　回堵4公里

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

苗栗仙山再傳墜崖！採藥女摔深谷身亡

願簽「小三條約」拍海量慾照　妻怒討300萬

即／林森北路民宅火警！居隔民眾受困待救

「兒子車禍了」婦徘徊街頭找人　真相催淚

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

她收容學妹及男網友卻慘遭性侵　惡狼抓到了

西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」

更多熱門

相關新聞

台南消防與公共安全面向六都第一

台南消防與公共安全面向六都第一

2021年新冠肺炎疫情持續衝擊，台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，各項消防業務不斷創新成果豐碩，2022遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，台南消防與公共安全面向六都第一。

他問「台灣最玻璃心縣市」！網一面倒點名這2都

他問「台灣最玻璃心縣市」！網一面倒點名這2都

即／台南工人被機台壓住　救出無生命跡象

即／台南工人被機台壓住　救出無生命跡象

台南市議會邀您議起愛相隨

台南市議會邀您議起愛相隨

台南市議會與市府強推10月感恩活動

台南市議會與市府強推10月感恩活動

關鍵字：

猥褻台南襲胸

讀者迴響

熱門新聞

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面