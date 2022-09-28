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台東+338！台東縣衛生局籲完整施打疫苗

▲台東縣今新增338確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣今新增338確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣28日新增338位確診者，278名民眾戶籍或居住地分在台東、60名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案56473人、居隔者432人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至9/26下午16點為止，住院收治人數為31、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有2276人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有2養護、4監所、3兒少機構群聚事件監控中，本日共新增5例確診個案。養護機構部分新增2住民確診，兒少安置機構新增3住民確診，其餘無新增。

衛生局指出，中央疫情指揮中心統計全國111/1/1截至28日10歲以下感染新冠肺炎導致中症個案數共378人;重症共198人，呼籲兒童為染疫導致中重症高風險族群，應盡快完成疫苗接種才能有效預防中重症和兒童多系統發炎症候群（MIS-C）發生，所以出生滿6個月-11歲應完成2劑(如出生滿6個月至未滿5歲接種BNT幼兒劑型需接種3劑)基礎劑，12-17歲應完成1劑追加劑(共3劑)等，提醒您如確診者請於發病日算起大於3個月後再接種疫苗。

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