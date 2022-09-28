地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

▲劉櫂豪勘災鹿野瑞豐村土石滑落及永安村餐廳受損情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

917、918台東強震造成台東縣鹿野鄉瑞豐村台東戒治所上方邊坡崩塌，影響戒治所及民宅安全，台九線旁知名餐廳房屋傾斜，結構扭曲，無法住人，立委劉櫂豪今日請往現勘，了解災情協助爭取盡速處理邊坡整治。

劉櫂豪指出，位於鹿野鄉瑞豐村法務部矯正署台東戒治所上方的數十米高邊坡在強震下，造成逾百公尺長約3~4米寬的邊坡滑落，其中還有民宅蓋的倉庫隨土石滑落到戒治所內，坍後坡面呈90度，且最近離民宅不到1米，造成民眾驚恐，擔心大雨沖刷會影響邊坡擴大災情，危及民宅以及戒治所安全，邀集水保局、國產署以及鄉公所等相關單位會勘，研議邊坡整治以及協助緊急處置措施。

另台九線旁永安村的「咊咊叫」餐廳，強震過後，房舍傾斜，內部結構扭曲、龜裂等受損嚴重，完全無法入住。劉櫂豪說明，已向內政部爭取相關賑災的措施，會立即協助災民爭取經費補助，加速重建，恢復家園。此次台東強震雖然所幸沒有造成人員重大傷亡，但是民宅房舍以及道路邊坡等都有受損影響，相關單位仍需持續警戒，避免餘震或豪大雨來襲，讓災情擴大，各地有災損也要盡速通報，以加速重建恢復。