　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

▲劉櫂豪勘災鹿野瑞豐村土石滑落及永安村餐廳受損情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪勘災鹿野瑞豐村土石滑落及永安村餐廳受損情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

917、918台東強震造成台東縣鹿野鄉瑞豐村台東戒治所上方邊坡崩塌，影響戒治所及民宅安全，台九線旁知名餐廳房屋傾斜，結構扭曲，無法住人，立委劉櫂豪今日請往現勘，了解災情協助爭取盡速處理邊坡整治。

劉櫂豪指出，位於鹿野鄉瑞豐村法務部矯正署台東戒治所上方的數十米高邊坡在強震下，造成逾百公尺長約3~4米寬的邊坡滑落，其中還有民宅蓋的倉庫隨土石滑落到戒治所內，坍後坡面呈90度，且最近離民宅不到1米，造成民眾驚恐，擔心大雨沖刷會影響邊坡擴大災情，危及民宅以及戒治所安全，邀集水保局、國產署以及鄉公所等相關單位會勘，研議邊坡整治以及協助緊急處置措施。

▲劉櫂豪勘災鹿野瑞豐村土石滑落及永安村餐廳受損情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另台九線旁永安村的「咊咊叫」餐廳，強震過後，房舍傾斜，內部結構扭曲、龜裂等受損嚴重，完全無法入住。劉櫂豪說明，已向內政部爭取相關賑災的措施，會立即協助災民爭取經費補助，加速重建，恢復家園。此次台東強震雖然所幸沒有造成人員重大傷亡，但是民宅房舍以及道路邊坡等都有受損影響，相關單位仍需持續警戒，避免餘震或豪大雨來襲，讓災情擴大，各地有災損也要盡速通報，以加速重建恢復。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／戴維斯確定就是本土　PLG董事會協商正式出爐
大S私下撒嬌具俊曄對話曝光　小S脫口爆：姐夫都公主抱她去上廁
長春市餐廳恐怖大火！　17人死亡
重機妹股票慘賠！　「比基尼衝北宜」ω曲線狂震
超囂張！法院外15名黑衣人鬧事　警制止被噴辣椒水
三媽臭臭鍋大漲20元！店長斷言「生意少2成」　妹子怒：不吃了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

大震後橋路都斷！花慈醫交通接駁支援看診…只因不捨老病患

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡　感謝美國捐贈疫苗善舉

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

大震後橋路都斷！花慈醫交通接駁支援看診…只因不捨老病患

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡　感謝美國捐贈疫苗善舉

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

恐怖繼母強制「人獸連結」！13歲嫩弟拒做家事　被罰和狗性交

擦撞走斑馬線11歲男童！騎士再撞電線桿　「胸腔內出血」送醫不治

00878「第四季配息日程」曝光！投資人敲碗：期待配0.32元以上

快訊／戴維斯確定就是本土　PLG董事會協商正式出爐

顧寶寶沒理牠！貓奴轉頭見「爆氣醋桶」鬧彆扭　頭縮沙發生悶氣

《她們的名字》10金句：不能賺錢養活自己，是我做過最大的惡夢

【廣編】「名軒海樂地」打造淡海幸福建築　第二季38萬購屋金得主揭曉

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

陳彥婷照顧兒子反被傳染！　醫生一聽「1狀況提醒」：爸媽多注意

獨／攀雪東線疑高山症病發　搜救人員連夜搜救...揹負下山送醫

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

黃偉哲熱情迎接美國前國務卿蓬佩奧

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

台南力推科技執法再增18處路口

企業捐贈救護車黃偉哲受贈感謝

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

更多熱門

相關新聞

台東「就愛陸連 淨灘留戀」　10／2邀您共同來參與

台東「就愛陸連 淨灘留戀」　10／2邀您共同來參與

「歡迎大家一起來東河淨灘，最高可抽580枚台東金幣」，台東縣環保局與東河鄉公所將於10月2日早上8點50分起在東河鄉金樽陸連島，舉辦台東縣「就愛陸連 淨灘留戀」活動，現場設置宣導攤位內容豐富，當天前200名現場報名參加淨灘民眾，即可獲得500枚TT Push金幣。

台東餐廳震毀　一家四口慘睡帳篷

台東餐廳震毀　一家四口慘睡帳篷

即／台東19:11規模4.2極淺層地震

即／台東19:11規模4.2極淺層地震

台東+411　衛生局籲盡快完成疫苗接種

台東+411　衛生局籲盡快完成疫苗接種

健康操台東區決賽藝文中心舉行

健康操台東區決賽藝文中心舉行

關鍵字：

強震 鹿野 台東

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面