無照酒駕撞死工人　勘驗監視器...爆乳妹辯：不知撞到真人還假人

記者黃宥寧／台北報導

29歲辣妹林筱路三度無照酒駕撞死方姓交管工人，法院29日二度開庭，勘驗案發時監視器畫面。林女看完後稱：「我不知道撞到是真人還假人。」至於車子暴衝又倒車，她則解釋是想確定撞到什麼「物體」。庭訊約30分鐘即結束，法官諭知10月19日續行審理程序，林女則在法警戒護下還押台北女子看守所。

上午開庭，播放6月21日凌晨案發時，現場多支監視器錄影畫面。畫面中，林女駕駛BMW Z4敞篷跑車，時速80公里在路上一路衝，行駛到前方遇大型工程車擋住路，交管工人則圍一旁，林女竟倒車，影片中她短暫停車，又開始往前開一小段又再次倒車，現場工人則證稱，林女倒車時，企圖二度輾壓方姓交管工人，但因畫面模糊因此無法辨識。

▼林女撞死54歲方姓交管工人後，企圖驅車逃逸。（資料圖／目擊工人提供）

林女向法官解釋，發生事故後，自己非常緊張，更不知道撞到什麼物體，也不曉得是「真人」還是「假人」，因此倒車是為了要確認，法官問：「第2次倒車是要輾壓死者嗎？」，她則回：「我沒印象」。

告訴代理人表示，林女撞到物體後，當下未下車察看，而是選擇繼續往前開，直到現場工人圍上來，她才不得已停車，由此可證她企圖逃逸，而且倒車距離很長，非但沒有下車看，監視器畫面與林女所說要看「物體」，並不相符。