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高雄爆乳女搭小黃進摩鐵　50分鐘價碼曝！老司機車上還有一個

▲▼小黃司機當馬伕載爆乳女進摩鐵 老司機秒噴6200元GG了。（圖／讀者提供）

▲小黃司機當馬伕連同老司機都GG了。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

高雄61歲王姓男子平常開小黃維生，還擔任俗稱「馬伕」的應召站司機，載著打扮清涼的女子到各旅館，警方掌握情資在苓雅區學源街上的汽車旅館攔查，現場兩名小姐也直接認了是王男送來賣的，警方直接依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局成功路派出所接獲情資，近來有打扮入時女子進出並且短暫停留旅社、汽車旅館等場所，疑有從事性交易情事，於是派員進行探訪查察，果真在23日下午4時50分在學源街一帶的汽車旅館外，查獲王男子擔任馬伕，涉嫌專門搭載小姐從事性交易，再從中賺取獲利。

▲▼小黃司機當馬伕載爆乳女進摩鐵 老司機秒噴6200元GG了。（圖／讀者提供）

▲▼李女穿著爆乳低胸跟超短洋裝進摩鐵。（圖／讀者提供）

▲▼小黃司機當馬伕載爆乳女進摩鐵 老司機秒噴6200元GG了。（圖／讀者提供）

警方表示，當時一輛由王男駕駛的計程車搭載1名穿著清涼、火辣的小姐至汽車旅館外下車，接著可以看到穿著粉紅色低胸洋裝、手拿紅色包包的小姐獨自走入汽車旅館，經約50分鐘後小姐走出汽車旅館，再度搭乘王男所駕駛的計程車離開，員警見時機成熟立即上前將車輛攔查，當場在車內查獲疑似為馬伕的王嫌，及43歲、31歲的2名李姓小姐。

警方指出，房間內有保險套外，小姐也坦承在賣，剛完事的43歲李女一次全套性交易收新台幣6200元，要上繳4100元給馬伕。警方指出，26歲的朱姓嫖客是以「Twitter」通訊軟體聯繫小姐，約好在汽車旅館從事性交易，另同車31歲李女也坦承曾在9月20日讓王嫌載送至汽車旅館從事性交易，王嫌從中獲利3600元。

▲▼小黃司機當馬伕載爆乳女進摩鐵 老司機秒噴6200元GG了。（圖／讀者提供）

▲▼警方表示，男客以「Twitter」通訊軟體聯繫小姐。（圖／讀者提供）

▲▼小黃司機當馬伕載爆乳女進摩鐵 老司機秒噴6200元GG了。（圖／讀者提供）

警方表示，王嫌依刑法妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦，而43歲的李女和男客分別依違反社會秩序維護法裁處罰鍰，後續將持續溯源擴大追查幕後有無應召站集團操縱，以徹底打擊不法業者。

▲▼小黃司機當馬伕載爆乳女進摩鐵 老司機秒噴6200元GG了。（圖／讀者提供）

▲小黃司機當馬伕載爆乳女進摩鐵。（圖／讀者提供）

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