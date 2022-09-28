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社會 社會焦點 保障人權

女工程師攀岩摔15m慘亡　妹怒告運動中心因「一關鍵」吞敗

▲▼內湖運動中心一女攀岩墜落亡。（圖／記者邱中岳攝）

▲36歲蘇姓女電腦工程師，2020年到內湖運動中心攀岩，從10米高處墜落身亡，其家屬對運動中心經理及攀岩館負責人提出過失致死告訴。（資料圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

蘇姓女工程師單獨到內湖運動中心攀岩館進行攀登訓練，從15米岩壁墜落，導致顱內、胸腔內出血，經送醫仍回天乏術，蘇女胞妹認運動中心余姓場館經理、經營攀岩館楊姓負責人未盡安全督導、管理，對2人提起過失致死告訴。士林地檢署偵結，認蘇女第3次攀登時，未扣上自動確保器，難認楊、余死亡有相當因果關係，予以不起訴處分。

2020年8月29日上午9時，有合格證照的36歲蘇女到運動中心攀岩，前2次均綁上安全扣環，第3次未扣上自動確保器，從15米高處墜地，送醫仍回天乏術。因此，蘇姓胞妹認攀岩場未有警示旗設置，也無人員在場提醒需扣上自動確保器，才釀意外。

偵查時，楊男稱2014年起經營攀岩館，自動確保器是他經營後才引進，他認為牆上警示旗已盡到警示義務，而蘇女是有經驗的攀登者，也有取得安檢卡可以單獨使用自動確保器，她應知悉要使用，因此認為發生墜落意外，是蘇女未扣上自動確保器，與自動確保器設置方式及有無設置警語無關。

余男解釋，他是當日值班經理，負責巡視館場場地設施及清潔、緊急事件處理，不負責管理場地使用者的狀況，攀岩館是委由光合作用公司經營、管理及維護，其教練及學生也是光合作用聘請及招收，運動中心不會另派人在場確認獨自攀岩者是否符合相關規定。

▲▼內湖運動中心一女攀岩墜落亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蘇女前往內湖運動中心攀岩，未扣自動確保器從15米處墜落身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢方函詢教育部體育署我國就攀岩場地設置、自動確保器警示旗有無相關法規範，署回，因應現在許多人自行攀登，因此近幾年才引進自動確保器，我國對自動確保器及警示旗並無相關法律規範，但一般攀岩館不會讓無經驗的人自己使用，通常都會有考試確認可自行操作。

檢方認蘇女為有經驗攀登者，且領有光合作用核發安檢卡，在入場前有簽入場須知第二點註記：「請確認自己具備安全攀登或安全確保之能力，您有義務學習相關技能，並為自身安全及行為負有完全之責任」。

另外，勘驗監視器發現，蘇女案發前2次攀登時均有扣上自動確保器，第3次則站在牆面及休息區中間，旁為警示旗，但未扣上自動確保器即攀登，使用者本身應對活動過程負有相當的注意義務，且法律未禁止攀登者單獨攀爬，因此難認死亡與楊、余2人有相當因果關係，依犯罪嫌疑不足不起訴處分。

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