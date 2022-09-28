勞資楷模！台南東陽實業廠工會續簽團協　共享利潤分紅

▲台南東陽實業廠工會與東陽實業廠公司續簽團體協約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南東陽實業廠工會與東陽實業廠公司續簽團體協約，現場包括黃丁助助理副總、黃國恭處長等人、工會胡尚禮理事長、洪文財監事會召集人及台南市勞工局長王鑫基、台南市總工會陳水林理事長也到場見證。

東陽公司黃丁助助理副總表示，每到秋季就是在提醒我們要開始啟動團體協約協商公司，2022 年8月自結合併稅前淨利 2.72億元，較去年同期成長7.8倍，創歷年同期單月新高；感謝員工為公司的努力，公司的整體業績及淨利才能持續向上攀升，希望我們共同迎接第四季的旺季需求，為下半年市場需求做好準備。工會胡尚禮理事長表示，工作薪資的保障與休假的排休，是勞工最重視的勞動條件，因此，工會對資方的協商主軸與策略，就是將利潤分享及請假的相關做法，明確納入團體協約中，讓勞工更安心專注於工作。

勞工局王鑫基局長代表黃偉哲市長感謝工會與公司為台南市的的努力與貢獻，王鑫基局長表示，勞工局連續6年獲得的各項獎項，都要感謝各企業及工會的相挺作伙，勞工局獲得肯定也是對大家的肯定。團體協約簽訂的目的在穩定勞資關係、確保勞資雙方彼此權益，東陽工會與公司雙方協商將優於法令之利潤分享、團體保險及中秋節獎金發放標準等勞動條件，明訂於團體協約中，在現今受疫情衝擊整體經濟環境下，資方仍願利潤分享實屬不易。另外要感謝東陽公司落實職場安全衛生推動及實質安全改善不遺餘力，推動移工技能訓練，提升移工的安全工作意識，持續朝職場零災害目標努力。