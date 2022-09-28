台南連續槍擊案蘇姓男子　南檢認有逃亡、反覆犯罪之虞聲押

▲台南1名蘇姓男子涉嫌多起槍擊案，被市警一、六分局警方循線逮捕到案，檢察官複訊後向法院聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南蘇姓男子因收保護費與周姓男子發生糾紛，雙方在臉書互嗆，蘇男連2天前往周男友人住處及周男的店開槍示威，警方循線將蘇男逮捕移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後，以蘇男渉嫌槍砲、恐嚇等案，有勾串共犯、湮滅證據、逃亡及反覆實施恐嚇危害安全及恐嚇取財之虞，晚上向法院聲請羈押。

據了解，蘇姓男子因對外永風聲說要向周姓男子經營的酒吧收保護費，引起周男不滿，而在臉書嗆蘇男「不夠格」；周男友人獲悉後，將蘇男約出來「溝通」，惟此事被東區1名民代服務處主任獲悉，唯恐雙方發生衝突，介入帶走蘇男。

事後蘇男疑心有不甘，分別涉嫌於26日先前往周男友人住處開9槍射其車子，27日晚上蘇男涉嫌再前往周男另一位友人位於南區的住家開槍，連鄰居的車子也遭波及，蘇男逞兇後又前往周男在東區的店開槍示威。

市警六分局指出，26日約凌晨2時50分許，在南區永興二街發生一起槍擊案，警方獲報後趕赴現場發現：該處路旁有一部自小客車留有多處彈孔，無人受傷。經警方漏夜偵辦後，迅速鎖定27歲蘇姓男子涉有重嫌，並立即報請檢察官指揮偵辦，27日會同刑大偵六隊並出動特殊任務編組警力，執行搜索、拘提，以堅壁清野方式斷其後援，拘提相關接濟之友人。

28日凌晨0時許，蘇嫌再次於東區生產路一帶開槍，六分局與第一分局火速趕至現場，強力壓制逮捕蘇嫌，當場並起獲作案槍枝1枝與彈匣1個、子彈6顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財罪嫌送辦，並建請羈押。