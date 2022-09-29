議起愛相隨　台南市議會與市府強推10月感恩活動

▲台南市議會與市府自10月1日開始，推出「2022議起愛相隨」感恩系列活動，郭信良議長與黃偉哲市長，歡迎民眾參與。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會與市府自10月1日開始，推出「2022議起愛相隨」感恩系列活動，郭信良議長與黃偉哲市長，以及吳通龍、杜素吟、王錦德、陳昆和、李中岑、吳禹寰、Ingay Tali、陳怡珍、黃麗招、許至椿、李鎮國、周麗津、盧崑福、王家貞、楊中成、林易瑩等議員介紹活動內容，邀請市民鄉親踴躍參與。

郭信良議長首先介紹10月7日到16日的平安祈福燈會，不僅包含今年高雄台灣燈會的菁華，其中「花蝶花舞」主燈是由台南在地優秀燈藝師黃文全設計製作，榮獲7月公布的法國NDA國際大獎賽金獎，是台灣參賽者首度奪金，顯示台灣花燈設計得到國際肯定，光是這座主燈就值得大家特地來到台南市議會廣場一看。

郭信良議長同時強力推薦全國民眾在雙十國慶連假到議會廣場來欣賞台南市皮革製品商業同業公會承辦的府城經典製鞋工藝特展，可以看到製鞋師傅工藝表演，還可以體驗皮革手作，進而了解台南手工製鞋的歷史；展出日期只有10月7日至10日，一定要把握機會前來。

除了靜態展示，10月15、16兩天，西拉雅廣場有孩童們最喜歡的氣墊嘉年華，多座大型氣墊免費玩。另外，10月16日議會廣場有台南市屏東縣同鄉會帶來的公益嘉年華，集結各地美食和植栽手作、文創特色及表演等，必定能讓鄉親們滿載而歸。

黃偉哲市長特別提及將於10月3日舉辦的重陽敬老活動，他表示因為郭信良議長的提議，幾年來都和本市百歲人瑞同樂，長輩們的人生體悟很值得後輩效法學習。他感謝議會提供好點子，為大家留下美好回憶，希望鄉親們能同來參與。

郭信良議長說明，南市議會向來與市府合作在12月舉辦感恩活動，讓市民朋友們親近並認識議會，今年由於有地方公職人員選舉，提前於10月辦理，超過半個月的系列活動，精采可期而且老少咸宜，歡迎到台南市議會官網查詢活動內容。