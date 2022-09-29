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10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

桃園國際機場、桃園機場、地勤、行李、親子旅遊、候機、行李箱、安檢。（圖／資料照）

▲10/13第二階段邊境解封，入境檢疫改採0＋7免隔離。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心鬆綁邊境檢疫，第一階段於今（29）起實施，而上午向行政院會報告後，政院也拍板同意，宣布10/13開放國門，入境檢疫改為「0＋7」。為了邊境開放做準備，有關機場檢疫、自主防疫及相關配套調整規劃也出爐，共有「五大重點」《ETtoday東森新媒體》帶你一次看懂。

國門將開！入境檢疫「0＋7」五大重點：

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一、恢復機場常態入境通關

※撤除審單區
※發燒篩檢站協處健康異常旅客
※改於入境行李提取大廳發放家用快篩試劑

二、免居家檢疫、改為7天自主防疫

※入境當天/自主防疫第一天及有症狀時快篩
※外出時需有2日內快篩陰性結果

※調整措施：
－取消發送居家檢疫通知書
－停止電子追蹤機制、手機電子監督措施、居家檢疫健保註記
－取消地方政府居家檢疫關懷服務

※自主防疫期間規範：依公佈之自主防疫指引辦理

※家用快篩試劑：
－發放對象：2歲以上旅客4劑家用快篩試劑
－檢測結果：不追蹤，如快篩陽性則依公佈之自主防疫指引辦理

三、防疫旅館

※全數回歸一般旅宿經營，交通部已加強溝通並將於轉型期提供鼓勵措施
※確診隔離需由衛福部醫福會集中檢疫場所統籌調度
※移工與境外生部分，刻由教育部及勞動部預為研擬相關配套

四、防疫車隊

※持續營運、優先載送有症狀入境旅客
※無症狀者將可搭乘大眾運輸工具

五、入境團體旅遊

※修正旅行業入、出境團體旅遊指引
※入境團體旅客由旅行社安排遊覽車或專車接送
※不與國人同桌共餐
※旅客確診轉送與收治流程依現行通報機制辦理，由導遊協助協處
※住宿原則一人一室，同行同團可採多人一室

▼政院宣布10月13日起放寬入境改為「0＋7」新制。（圖／行政院提供）

▲▼政院宣布29日起放寬邊境防疫管制取消PCR，10月13日起再放寬入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供）

入境檢疫「0＋7」免隔離！加碼4大QA讓你秒看懂：

Q1：入境是否有人數上限？入境對象有限制？

A：初期仍以15萬人次／週為入境人數上限。而第二階段可入境對象（除先前已恢復互惠免簽國待遇），「非免簽國」也開放一般社會訪問及觀光，且取消限團令。

Q2：0+7仍要住防疫旅館嗎？外出是否有規定？

A：所有入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等。不過，機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制。

入境當天、自主防疫第一天，或是匡列為接觸者，當天以家用快篩進行快篩。而自主防疫地點同樣以符合1人1室條件為原則，可於自宅或親友住所或旅館，旅館部分由防疫旅館改為一般旅館。

有需要可外出，但需有2日內快篩陰性結果，外出、上班及上學期間全程戴口罩，也禁止前往醫院陪探病、並避免前往長照機構。有用餐需求，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位及餐點用畢需立即戴上口罩。

Q3：若在自主防疫期間快篩陽性怎麼辦？

A：比照原先快篩陽性原則辦理。可透過遠距／視訊診療，委由親友或地方衛生局安排至診所等責任院所評估快篩陽性結果。另外，輕症個案可於防疫旅館或原先自主防疫地點（不含一般旅館）居家照護。

有就醫需求，可自行開車、騎車或步行，由親友全程戴口罩載送，或依地方衛生局安排就醫，禁止搭乘大眾運輸工具前往。

Q4：團客入境若快篩陽性，還可以繼續玩嗎？

A：交通部觀光局表示，若有成員快篩陽性，須遵照國人確診的檢疫機制，由業者協助通報，經醫師診斷列為通報確診個案，開始「7＋7」隔離。至於同團其他旅客，快篩陰性行程則不受影響。另外，國內口罩政策尚未解禁，提醒入境觀光旅客須按照國內現行規定戴口罩。

▲▼桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲隨著國內外疫情趨於穩定，行政院宣布將開國門。（示意圖／桃機公司提供）

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