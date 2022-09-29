禁團令10／13解除！　入境旅客每天出具「2天內陰性證明」就可出遊

▲桃園機場人潮。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開門國，入境0+7正式上路，交通部長王國材表示，禁團令將同日解除，入境團旅客免居隔，每天只要有2天內陰性證明就可以出遊，快篩後向導遊回報，陽性案國內通報機制處理，陰性則可繼續旅遊不受影響，出入境指引會馬上公告，旅行社業者遊程現在就可貼出招攬客人。

王國材表示，禁團令10月13日將同日解除，入境團檢疫0+7，每天出遊要有2天內陰性證明就可出遊，等於6天遊程就要有3次檢驗，陽性就按照國內通報處理，同團其他人快篩陰性就繼續旅遊，該團不受影響。

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王國材說明，入境後將發4劑快篩給旅客，等於可以有8天，負責檢查是導遊領隊，旅客快篩後要跟導遊說明陽性或陰性。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

至於國人參團出境旅遊，王國材表示，出境要求要打滿追加劑才可出去，也要注意國外狀況，對入境團國內導遊、出境領隊也賦予要求，包括所有團員狀況要掌握、協助通報、如何防疫、到各環境防疫工作等，也都擬好相關指引，請旅行業配合。

針對有些旅行業者反映尚未看到出入境指引內容，王國材表示，出入境指引都準備好了，指揮中心也看過了，會馬上公告，這段時間跟業者也有溝通，業者大概知道怎麼做，現在有些遊程就可以貼出來了，另外保險沒有強制，但鼓勵要有防疫險。