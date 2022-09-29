「掃街被撞倒阿嬤已出院」林奕華還原過程　控對手抹黑蔣萬安

▲台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前至白蘭市場掃街拜票時，發生突發意外，一名阿嬤被人流及媒體撞倒，躺在地上無法起來，引發外界討論。對此，國民黨立委林奕華29日透過臉書發文表示，有對手抹黑蔣萬安，把蔣萬安比出打電話叫救護車的手勢曲解為比「讚」，因此她要還原當時阿嬤受傷事發經過，強調「善良是我們的選擇。」

林奕華指出，9月7日她與蔣萬安赴大安區白蘭市場掃街拜票時，因人潮擁擠，有人不慎撞倒阿嬤，造成阿嬤受傷。林奕華形容，「事發當下，只見阿嬤倒地，眾人一陣驚呼，萬安發現後，上前握著阿嬤的手，比出打電話手勢，要同仁快點叫救護車。」

根據林奕華說法，蔣萬安在救護車來之前一直握著阿嬤的手，聽阿嬤說話，也多次問現場同仁救護車聯絡的狀況；救護車來了後，蔣萬安便立刻指派她上救護車，與救護人員一起到醫院照顧阿嬤。

林奕華表示，當日中午蔣萬安不僅到醫院探望阿嬤，第二天也持續關心，後續辦公室同仁更多次與家屬聯繫，掌握阿嬤的身體狀況，「我們都知道，此刻最重要的事，就是把阿嬤照料好。對於團隊不夠周全的地方迅速道歉，妥善調整掃街拜票的SOP，避免再出意外。」

「阿嬤受傷是一件憾事，選舉至此，造謠扭曲已經毫無人性！」林奕華痛批，有對手針對阿嬤跌倒，抹黑蔣萬安，把蔣萬安比出打電話叫救護車的手勢曲解為比「讚」。林奕華說，阿嬤健康出院以前，他們選擇低調與隱忍，任何澄清都比不上阿嬤健康無恙；因此，直到阿嬤9月中出院後，他們才對外發言，還原經過。

林奕華強調，發生憾事他們全力補救，發現錯誤他們糾正道歉，但政治口水中的槍林彈雨無益真相，也無益阿嬤健康與社會進步，「選舉再怎麼惡質，有些原則我們不會棄守，比如善良。」

針對有阿嬤被撞倒的新聞，民進黨台北市長參選人陳時中曾在受訪時說，拜票時有高齡者在旁邊千萬要特別注意，拜票當然很重要，但是人身安全更重要，這一方面是經驗，另一方面是整個團隊對事情的嚴重程度各有不同，如果是自己的團隊，當然是以人身安全為最重要的考量。