警大糾結「聲明」未授權　黃暐瀚嘆劃錯重點

▲侯友宜競辦召開「公布警大聲明證據記者會」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍陣營緊咬新北市長侯友宜警察大學博士學位資格，侯友宜競選辦公室日前提出警大聲明，但仍遭林陣營質疑，警大聲明非校方發布。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，警大一直糾結在「有沒有發聲明」這件事情上，關鍵不該是「侯友宜取得博士學位的資格過程」，有沒有問題嗎？

林佳龍陣營日前告發對手侯友宜競辦人員偽造公文書，侯辦出示圖卡回擊，稱警大確實有提供媒體文字「聲明」；對此警大澄清，對話截圖是媒體聯絡承辦人接受記者電詢的個人筆記，並未經批准授權，更從未正式發布過任何聲明，將議處承辦人員疏失。



警大聲明指出，有關9月28日星期三下午侯友宜競選辦公室記者會出示的4張圖卡，其中第一張是9月23日晚間由電子媒體所製作，內容是該媒體與警大公關室承辦人電訪所自行製作，不是校方發布的聲明。

黃暐瀚指出，讓他驚訝的是，警大居然一直糾結在「有沒有發聲明」這件事情上，關鍵不該是「侯友宜取得博士學位的資格過程」，有沒有問題嗎？

▲侯友宜選舉辦公室秀事證，指警大公關室確實有發聲明給媒體。（圖／侯友宜選辦提供）

黃暐瀚表示，連續幾天，警大不斷對外否認，曾經發出聲明，連警大校長都接受訪問質疑「誰發的？你告訴我，我來查嘛～」，何必查？媒體都清楚，是警大公關室在9/23晚上21:09分，回答記者的提問，還給了明確的文字回答（認證侯友宜取得博士學位，沒問題）。

黃暐瀚說，要把公關室的這個回答，當成「回應」或「聲明」或「背景說明」，都可以，重點就是，警大確實對外「回答」了相關的提問，不是嗎？現在一直扯「從未發出聲明」，要連結成「侯友宜競選辦公室造假」，有事嗎？

黃暐瀚認為，關鍵仍在侯友宜博士學位取得過程，合法、合程序，不是嗎？如果警大查完之後，發現侯友宜學位有問題？那自然可以對外完整說明。如果確實如公關室人員的回覆，就是合法合規定，那現在是在吵什麼？

黃暐瀚說，公關室的發言、回應，當然代表警大的立場，這點基礎如果不在，那以後總統府發言人、行政院發言人、台北市政府發言人說的話，是不是都可以不用理會了？例如「總統又沒這樣說，是發言人說的，總統府從未正式聲明」！需要這樣嗎？

