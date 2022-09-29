批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

▲林佳龍出席「以青年新創推動地方創生：台日經驗交流」座談會並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營昨告發對手侯友宜選辦執行長張其強、發言人吳亮賢偽造警大聲明，但侯辦則秀LINE截圖，稱警大公關室確實有發聲明給媒體；晚間警大強調並未就侯友宜的博士論文正式發聲明，並承認是承辦人員疏失。對此，林佳龍今（29日）表示，侯友宜團隊的心態就是將錯就錯、決不認錯，把LINE個別人員的資訊交換指成是警大聲明，這個心態有問題。

林佳龍29日上午出席「以青年新創推動地方創生：台日經驗交流」座談會並受訪。針對侯友宜選辦用LINE截圖當警大聲明，是否恰當？林佳龍回應，這件事可看出侯友宜團隊的心態就是將錯就錯、決不認錯，警大一再表達沒發布聲明，卻把LINE個別人員的資訊交換指成是警大聲明，這個心態最有問題。

「犯錯並不可恥，但要能知錯改過，以後就不要再犯」。林佳龍說，可是這件事侯友宜陣營就像是恩恩案一樣，永遠自說自話，對外界的質疑，也不願意面對、不回應，這是逃避作法，也禁不起檢驗。

林佳龍提及，特別這次LINE截圖裡面有很多矛盾，包括侯友宜是民國93年口試，取得博士學位，但侯友宜的博士論文是民國92年12月口試，怎麼會差了一年的時間？且內文用字像有人加以拼湊，一下子講警大，一下子講該校，又用侯先生，破綻太多，希望侯陣營不要再對外傳達錯誤訊息。

林佳龍也諷，侯友宜陣營面對事故的做法，就是一開始一定先否定，然後爭功諉過，決不認錯；這樣的心態透過強勢宣傳、硬拗，不是所謂的好好做事。

對於警大聲明指出是基層人員的疏失，林佳龍陣營是否會繼續採取法律行動？林佳龍說，他希望法律訴訟能夠更完整釐清，事實上不只是聲明，關鍵是這本博士論文裡，包括入學申請裡提到相當碩士論文的著作，這個著作是什麼，拿不出來。

林佳龍繼續指，侯友宜四年時間都任職刑事警察局的正副局長，也無請假、留職去修課或寫論文，「這個真的變神了」，完全不符合一般博士課程要修習的時間。套一句侯友宜講的話，他的博士跟論文可受公評，歡迎大家檢視，那希望他來配合。

至於侯友宜選辦不繼續回應此爭議，會認為沒把事情說清楚嗎？林佳龍說，因為說清楚就是有問題，這就是一個逃避，為什麼會逃避？就是因為有問題。