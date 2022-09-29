　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助高雄農產銷售農友很有感　大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

▲▼助高雄農產銷售農友很有感，大旗美農會表態「挺陳其邁連任」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲助高雄農產銷售農友很有感，大旗美農會表態「挺陳其邁連任」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁上任後協助農民推廣農產品，大旗美地區農民有感於市長的照顧和支持，這次大旗美地區農會決定站出來相挺，表態挺陳其邁連任，強調要做他最有力的後盾。

甲仙地區農會總幹事曾海星擔任陳其邁「甲仙地區農會後援會執行總幹事」。他提到，陳其邁是他印象中歷來到甲仙關心農友最頻繁的市長，今年甲仙梅子產季遇到產銷壓力，市長第一時間就出手相助，一方面向中央去要收購加工的額度，一方面規畫青梅矮化手採的後續方針。

除了替梅農解決燃眉之急，也協助農友技術改良，同時協助農會產品重新包裝和媒合上架國內外通路，大力協助讓農民都非常甘心。

▲▼助高雄農產銷售農友很有感，大旗美農會表態「挺陳其邁連任」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲▼助高雄農產銷售農友很有感，大旗美農會表態「挺陳其邁連任」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲▼助高雄農產銷售農友很有感，大旗美農會表態「挺陳其邁連任」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

曾海星也大讚陳其邁是最有行銷手法的市長，今年8月舉辦的甲仙芋筍節，近16米高的紫色怪獸（芋頭吼哩ōo-á Hōo-Li）直接趴在甲仙大橋上，瞬間成為話題焦點。他並感謝陳其邁多次去到甲仙，用網美照在社群上來協助行銷甲仙觀光和農產品，讓這個幾乎快被人遺忘的高雄後花園能夠再次受到全國矚目、再現風華。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，陳其邁上任後除了大力支持美濃各項軟硬體建設，美濃的白玉蘿蔔季、橙蜜番茄季，市長都親自出席；他感謝陳其邁大力支持美濃的各項農業建設，包括推動擴大綠色農業資材中心與設置專門植物醫生諮詢室、美濃區雜糧運籌中心建置、冷鏈倉儲系統建置與農會現代化的未來超市籌畫與開幕等建設。

「陳其邁對美濃的支持都是每個美濃人都看得見的。」鍾清輝表示，這麼親力親為、認真的市長，既然都拚了兩年了，何不讓他再繼續為高雄賣命四年呢。

▲▼助高雄農產銷售農友很有感，大旗美農會表態「挺陳其邁連任」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲大旗美地區農會決定站出來相挺，表態挺陳其邁連任，強調要做他最有力的後盾。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

旗山農會陳峯翔理事長最後補充，日前屏東發生蕉價下跌，市長第一時間就指派農業局應變，在蕉價趨於平緩後，也特別指示未來若有需求將會請中央加開去化點，市府也會全力來協助載運到屏東去化的運費，讓農民無後顧之憂，讓他非常甘心。

此外，旗山區農會理事長及美濃區農會總幹事都有提及香蕉收入保險的建議，陳其邁市長也馬上允諾會建議中央投保期間分做一年兩季，以符合實際；另於不同鄉鎮均有種植香蕉的農民，也能在一個鄉鎮農會完成所有投保作業，屬人主義的投保模式，避免農民舟車勞頓，陳其邁在第一時間回應農民需求，讓農民感受到市府的誠意，旗山的農民也會在年底用選票來支持陳其邁，讓陳其邁凍蒜。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
蝦皮台灣爆大量解僱　勞動局警告：最高開罰50萬
快訊／林森北路民宅大火！　居隔民眾受困
北一女校友捐款是建中10倍！　網分析秒懂：難怪
就是這13人！　北市公布酒駕累犯名單
700萬積蓄全給兒買房！媽賣老家「幫付貸款」　結局心碎了
好心收容男網友竟遭性侵！　25歲惡狼抓到了
「巨肚孫悟空」闖內湖民宅！　真實身分曝
屈辱性畫面！　普丁動員竟出現「爸爸軍團」
入境免居隔10／13上路　星光幫歌手嫌駐唱費少怒：瞧不起我？
快訊／南投前縣長涉貪　刑期超過400年！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單　他曾酒駕「今吸毒遭逮」

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫挺張麗善「加速前進」

「掃街被撞倒阿嬤已出院」林奕華還原過程　控對手抹黑蔣萬安

連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

邊境鬆綁上路「國內還沒降級」　政院：仍需遵守防疫規範

助高雄農產銷售農友很有感　大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

0＋7「讓機場恢復常態」　王必勝：防疫旅館取消、防疫車隊持續

口罩戴好！王必勝「還沒討論口罩解封」　待社區低度流行再討論

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單　他曾酒駕「今吸毒遭逮」

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫挺張麗善「加速前進」

「掃街被撞倒阿嬤已出院」林奕華還原過程　控對手抹黑蔣萬安

連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

邊境鬆綁上路「國內還沒降級」　政院：仍需遵守防疫規範

助高雄農產銷售農友很有感　大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

0＋7「讓機場恢復常態」　王必勝：防疫旅館取消、防疫車隊持續

口罩戴好！王必勝「還沒討論口罩解封」　待社區低度流行再討論

俄男嚇到出逃！　普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

賓士電動休旅車「EQE SUV」預告10／16亮相！確定會有AMG性能版

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

研究證明「喝咖啡更長壽」！　每天2至3杯最佳

搶攻電動車！工研院與廷鑫合作　建國內首座鋁合金連鑄連軋盤元生產線

變態韓男埋伏女廁虐殺站務員！一審針對「騷擾罪」判處9年徒刑

國民黨控抄襲慣犯　陳吉仲：不實指控將提告

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

預言綠營年底這3地慘敗！媒體人：他將贏40萬票

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

快訊／聲明門落幕！　警大4點打臉侯友宜：早籲侯辦別用非正式資料

周玉蔻影響選情　陳時中深夜心內話：防疫抹黑都撐過了！免驚！

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

房地產是護國群山？王婉諭：2類人犧牲

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

時代次世代百大人物　吳怡農入選

創黨36周年　蔡英文：用年底選舉讓執政更好

更多熱門

相關新聞

警大糾結「聲明」未授權　黃暐瀚嘆劃錯重點

警大糾結「聲明」未授權　黃暐瀚嘆劃錯重點

民進黨新北市長參選人林佳龍陣營緊咬新北市長侯友宜警察大學博士學位資格，侯友宜競選辦公室日前提出警大聲明，但仍遭林陣營質疑，警大聲明非校方發布。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，警大一直糾結在「有沒有發聲明」這件事情上，關鍵不該是「侯友宜取得博士學位的資格過程」，有沒有問題嗎？

國7環評終於過關　陳其邁喊話中央

國7環評終於過關　陳其邁喊話中央

被陳時中嗆「留口德」　蔣萬安「他還說我起乩」：到底誰該注意？

被陳時中嗆「留口德」　蔣萬安「他還說我起乩」：到底誰該注意？

蔣萬安提寵物保險政見　陳時中競辦：亂開芭樂票騙自己

蔣萬安提寵物保險政見　陳時中競辦：亂開芭樂票騙自己

預言綠營年底這3地慘敗！媒體人：他將贏40萬票

預言綠營年底這3地慘敗！媒體人：他將贏40萬票

關鍵字：

陳其邁2022九合一大選2022高雄市長大旗美農會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面