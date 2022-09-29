▲助高雄農產銷售農友很有感，大旗美農會表態「挺陳其邁連任」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

記者賴文萱／高雄報導



高雄市長陳其邁上任後協助農民推廣農產品，大旗美地區農民有感於市長的照顧和支持，這次大旗美地區農會決定站出來相挺，表態挺陳其邁連任，強調要做他最有力的後盾。



甲仙地區農會總幹事曾海星擔任陳其邁「甲仙地區農會後援會執行總幹事」。他提到，陳其邁是他印象中歷來到甲仙關心農友最頻繁的市長，今年甲仙梅子產季遇到產銷壓力，市長第一時間就出手相助，一方面向中央去要收購加工的額度，一方面規畫青梅矮化手採的後續方針。

除了替梅農解決燃眉之急，也協助農友技術改良，同時協助農會產品重新包裝和媒合上架國內外通路，大力協助讓農民都非常甘心。

▲▼助高雄農產銷售農友很有感，大旗美農會表態「挺陳其邁連任」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）





曾海星也大讚陳其邁是最有行銷手法的市長，今年8月舉辦的甲仙芋筍節，近16米高的紫色怪獸（芋頭吼哩ōo-á Hōo-Li）直接趴在甲仙大橋上，瞬間成為話題焦點。他並感謝陳其邁多次去到甲仙，用網美照在社群上來協助行銷甲仙觀光和農產品，讓這個幾乎快被人遺忘的高雄後花園能夠再次受到全國矚目、再現風華。



美濃農會總幹事鍾清輝表示，陳其邁上任後除了大力支持美濃各項軟硬體建設，美濃的白玉蘿蔔季、橙蜜番茄季，市長都親自出席；他感謝陳其邁大力支持美濃的各項農業建設，包括推動擴大綠色農業資材中心與設置專門植物醫生諮詢室、美濃區雜糧運籌中心建置、冷鏈倉儲系統建置與農會現代化的未來超市籌畫與開幕等建設。

「陳其邁對美濃的支持都是每個美濃人都看得見的。」鍾清輝表示，這麼親力親為、認真的市長，既然都拚了兩年了，何不讓他再繼續為高雄賣命四年呢。

▲大旗美地區農會決定站出來相挺，表態挺陳其邁連任，強調要做他最有力的後盾。（圖／民進黨高雄市黨部提供）



旗山農會陳峯翔理事長最後補充，日前屏東發生蕉價下跌，市長第一時間就指派農業局應變，在蕉價趨於平緩後，也特別指示未來若有需求將會請中央加開去化點，市府也會全力來協助載運到屏東去化的運費，讓農民無後顧之憂，讓他非常甘心。

此外，旗山區農會理事長及美濃區農會總幹事都有提及香蕉收入保險的建議，陳其邁市長也馬上允諾會建議中央投保期間分做一年兩季，以符合實際；另於不同鄉鎮均有種植香蕉的農民，也能在一個鄉鎮農會完成所有投保作業，屬人主義的投保模式，避免農民舟車勞頓，陳其邁在第一時間回應農民需求，讓農民感受到市府的誠意，旗山的農民也會在年底用選票來支持陳其邁，讓陳其邁凍蒜。