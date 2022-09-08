「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千多萬！4人被起訴

▲「Cloud Token」平台假AI投資虛擬貨幣之名，在台吸金詐騙4千多萬元。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

馬來西亞華裔男子羅納德，宣稱5歲就在父親教育下學會寫程式，設計出「Cloud Token」平台，在台舉辦說明會，鼓吹投資人購買虛擬代幣CTO投入錢包，交由AI操作，每月可獲得最多12%的利息，但實際上，投資款項幾乎都進入羅納德口袋，有29人被騙4822萬元，台北地檢署依詐欺、違反《銀行法》等罪起訴羅等4人。

受害者指控，羅納德(AAI SHEAU YEAH)從2019年7月開始，來台招募講師舉行說明會，羅自稱是亞洲區塊鏈大師，引導投資人購買常見虛擬貨幣，交付到「Cloud Token」平台，但過沒多久，平台就出現狀況，當時詐騙集團還以新冠疫情影響等理由當藉口，2020年4月再重新招募投資。

檢警獲報查出，這個犯罪集團自行設計出1款APP，讓投資人誤以為真的有名為「賈維斯」的AI機器人在代操虛擬貨幣交易，在全世界的虛幣交易所買賣可穩賺不賠，保證月息達6%到12%，但實際上，投資款項只有5%到6%的金額真的投入虛幣交易，其餘幾乎進到羅納德私人帳戶。檢察官調查後，依違反《銀行法》及詐欺等罪，起訴羅和劉姓、林姓講師，以及謝姓特助4人。