「小畫家」灌水報稅所得詐貸上億　匯豐內鬼助房仲炒房下場出爐

▲前滙豐銀行經理楊秉錡(左)涉嫌幫房貸客戶灌水年薪，協助詐貸上億元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前匯豐銀行中山分行經理楊秉錡，涉嫌2014年間勾結房仲，用人頭向銀行申貸，為了順利獲得全額貸款，不但造假房屋價金，楊還幫忙把人頭的報稅薪資修改灌水，總計造假5筆房貸資料上億元，楊從中收取1.5%手續費，台北地檢署12日依違反《銀行法》背信以及詐欺等罪，起訴楊和涉案房仲等共5人。

楊秉錡因2018在渣打銀行中山分行擔任業務經理時，為了賺取放貸績效與業務獎金，自行用小畫家程式，幫7名不知情的客戶修改綜合所得稅的收入數字，提高財力證明，經台北地院審理後將他判刑2年，緩刑2年，但因沒有在期限內履行支付國庫10萬元的條件，緩刑已經被撤銷，現正在監獄坐牢中。

檢調另外獲報，楊秉錡早在2014年間，在匯豐銀行房貸業務部擔任經理時，就和溫姓、宋姓等房屋仲介聯手，由房仲挑選有增值潛力的北投行義路等處物件，用人頭買下房子，為了能節省投資成本，房仲偽造買賣契約，調高成交房價，再向銀行申貸。

由於匯豐銀行放貸除了考量房價，還會參考貸款人的資力，楊秉錡就按件計酬，幫忙把房仲提供的人頭所得稅申報資料修改、灌水，相同手法總計完成了5筆詐貸，金額上億元，但因為房仲後來繳不出房貸，銀行重新審視核貸過程，才發現所得資料有假，檢察官調查後，將楊秉錡和溫姓、宋姓、呂姓房仲以及宋男的妹妹等5人提起公訴。