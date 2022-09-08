前座艙長詐空姐吸金1億　女兒在國外恐逃亡...檢建請限制出境出海

▲前華航座艙長牟孝儀等人以投資外匯為由，吸金上億元，案件正由高院審理中。（示意圖／取自免費圖庫）

記者劉昌松／台北報導

前華航座艙長牟孝儀與妻子陳學敏、友人盧育玫，因謊稱能以低價取得外幣，招攬空姐投資，吸金高達上億元，台北地院去年依違反《銀行法》判牟等3人各8年到9年不等有期徒刑，全案上訴二審後，高等法院8日再次開庭，檢察官指出牟男和陳妻的女兒已在國外結婚定居，恐有逃亡之虞，建請法官繼續對2人限制出境出海。

牟孝儀和擔任投資顧問的妻子被控從2014年10月14日起，到2017年6月10日間，向空姐同事們表示，若在海外以信用卡消費，匯率都被銀行賺走，可找在高雄做外貿的盧育玫取得較優惠外幣，或代操外匯、黃金而獲利，招攬空姐們一起投資，但後來盧女無法如期支付利息，10多名空姐才發現受騙提告。

全案經檢察官調查，依詐欺、非法經營收受存款業務等罪起訴牟等3人，其中僅盧女坦承犯行，牟和陳女都辯稱只是介紹投資管道，台北地院根據對話紀錄以及電子郵件等證據，認定3人是共犯，依違反《銀行法》判處牟有期徒刑8年、陳女8年與盧女9年。

案經上訴，高院8日開庭勘驗相關電話錄音的同時，因牟男與陳女的限制出境期限即將屆滿，檢察官指出，2人所生的女兒已在國外結婚定居，恐有逃亡之虞，建請繼續限制出境出海，合議庭尚未對此做出准駁裁定。