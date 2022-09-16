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美妝電商「時尚美人」吸金2600萬惡性倒閉　董監業務15人不起訴

▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲時尚美人傳出倒閉後，負責人曾傳訊向投資人表示「真的盡力了」。（資料照／翻攝自臉書）

記者劉昌松／台北報導

知名美妝電商購物平台「時尚美人beauty88」自2108年起，推出金鑽方案提供民眾加盟投資，並保證獲利，但因資金週轉出問題，2019年10月驚爆惡性倒閉，負責人陳逸穎犯後坦承違法吸金2666萬餘元，2021年被法院判緩刑，有投資人指控公司15名董監事、行銷業務也是共犯，但台北地檢署調查後16日再次將15人不起訴。

「時尚美人」購物商城創立於2006年，平台商品包含彩妝、精品等生活用品，商品號稱有數十萬項；且公司在惡性倒閉前，還一度宣布進軍大陸、東南亞等地，創辦人陳逸穎也積極尋求商業加盟，提供網路平台處理訂、出貨及行銷工作，號稱加盟主僅需要支付管理費、業績抽成等費用，即可在平台販售自家商品，藉此吸引投資人掏錢成為加盟主。

檢方調查，時尚美人自2108年起推出「金鑽方案」，簽約並繳交20萬元的保證金，可由公司派人代操相關網購平台獲利，而且公司保證每3個月獲利最少6000元，如果沒有達到標準，公司保證拿出6000元，相當於年報酬率6.79%到12.55%，若無解約，約期到後自動延長，形同違法經營收受存款業務。

台北地院審理期間，陳逸穎坦承獨自犯下全案，並賠償部分被害人損失，合議庭考量他犯後悔改，2021年間依違反《銀行法》判處有期徒刑2年，緩刑5年，並宣告沒收尚未扣案的1985萬餘元，陳涉案部分上訴二審中，而同案包括陳的前妻等15名公司董監事、行銷業務，因罪嫌不足獲不起訴，1名投資人不服提起再議，北檢再次處分15人都不起訴。

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