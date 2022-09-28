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女網紅深夜中5槍陳屍街頭！生前接「神秘電話」急出門

墨西哥網紅在家附近遭行刑式槍斃，橫死街頭。（圖／翻攝自@karlapardini tiktok）

▲墨西哥網紅在家附近遭行刑式槍斃，橫死街頭。（圖／翻攝自@karlapardini tiktok）

圖、文／CTWANT

墨西哥一名擁有上萬粉絲的21歲Tiktok女網紅，日前在深夜接到一通陌生人的電話，沒想到出門再被發現時，已成了冰冷屍體。這名女網紅疑似遭人埋伏身中5槍身亡並陳屍在住家附近，消息曝光後引發外界關注，許多網友紛紛跑到她死前所拍攝的最後一支影片留言，祈禱警方能夠盡快逮捕到凶嫌。

墨西哥網紅在家附近遭行刑式槍斃，橫死街頭。（圖／翻攝自推特）

▲墨西哥網紅在家附近遭行刑式槍斃，橫死街頭。（圖／翻攝自推特）

據墨西哥媒體《proceso.com.mx》報導，這起事件發生再20日晚間，地點位於庫利亞坎市(Culiacán)，根據死者帕迪尼(Karla Pardini)的母親表示，帕迪尼當天晚間10點30分左右接獲一通電話後，突然離開家，結果就在附近被人開槍。

報導也引述目擊者的說法，當下目睹到多名武裝份子埋伏在街道上，等到帕迪尼一出現，立刻朝死者連開5槍，附近鄰居聽到槍擊後連忙報案，不過當醫護人員抵達時帕迪尼已經身亡。

帕迪尼在TikTok擁有9萬多名粉絲追蹤，經常會分享關於彩妝和穿搭等影音內容，她在案發當天所拍攝的最後一支影片，她在影片中鼓勵粉絲，「如果有人不喜歡你，你就要更喜歡自己」，而網友也紛紛在這則影片底下留言哀悼，願她安息。

根據錫那羅亞州(Sinaloa)的警方表示，目前已將事件定調為針對女性的仇恨犯罪，警長奎諾內茲(Sara Quiñonez)表示，為了避免案情曝光受到影響，因此不對外透露相關細節，針對這起女網紅遭槍擊斃命事件，錫那羅亞州婦女事務部長奧喬亞(María Teresa Guerra Ochoa)也表示，2022年至今，已有14起類似案件。

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