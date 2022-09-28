新婚2個月…尪突性情大變！人妻衣櫥發現「10年驚人秘密」痛哭

▲人妻在衣櫥內發現老公10年前曾坐過牢。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

維繫婚姻，須雙方誠實以待。一名人妻表示，老公婚後突然像變了一個人，原本沒想太多，結果近日在換床單時，無意間在衣櫥上發現老公10年前的驚人秘密，讓她瞬間對老公失去信任，不知道現在該如何是好。

人妻在《靠北婚姻2.0》透露，2個月前剛跟老公登記結婚，老公婚前脾氣好，什麼都好溝通，但婚後才短短幾個月，卻變了一個人，讓她很困惑。人妻表示，剛剛爬上衣櫥準備換被套，結果意外發現了一袋信封，好奇打開來看瞬間傻住。

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她赫然發現，老公大約在10年前坐牢過。由於在這之前老公都沒跟她說，且從互動上也都看不出來，因此讓她相當害怕，「我突然對對這個人失去了信任，現在的我不知道該如何？如果是妳們，會選擇深藏秘密，還是會選擇問清楚？」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「如果對妳不好，沒關過也應該離婚」、「若誠如妳所說的婚後性情驟變，那追問有可能會惱羞成怒，先觀察」、「重點是因為什麼被關」、「多的是妳不知道的事」、「每個人都有過去，肯改過自新比什麼都重要」。

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