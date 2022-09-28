　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新婚2個月…尪突性情大變！人妻衣櫥發現「10年驚人秘密」痛哭

人妻發現老公曾被關過。（示意圖／PIXABAY）

▲人妻在衣櫥內發現老公10年前曾坐過牢。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

維繫婚姻，須雙方誠實以待。一名人妻表示，老公婚後突然像變了一個人，原本沒想太多，結果近日在換床單時，無意間在衣櫥上發現老公10年前的驚人秘密，讓她瞬間對老公失去信任，不知道現在該如何是好。

人妻在《靠北婚姻2.0》透露，2個月前剛跟老公登記結婚，老公婚前脾氣好，什麼都好溝通，但婚後才短短幾個月，卻變了一個人，讓她很困惑。人妻表示，剛剛爬上衣櫥準備換被套，結果意外發現了一袋信封，好奇打開來看瞬間傻住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她赫然發現，老公大約在10年前坐牢過。由於在這之前老公都沒跟她說，且從互動上也都看不出來，因此讓她相當害怕，「我突然對對這個人失去了信任，現在的我不知道該如何？如果是妳們，會選擇深藏秘密，還是會選擇問清楚？」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「如果對妳不好，沒關過也應該離婚」、「若誠如妳所說的婚後性情驟變，那追問有可能會惱羞成怒，先觀察」、「重點是因為什麼被關」、「多的是妳不知道的事」、「每個人都有過去，肯改過自新比什麼都重要」。

延伸閱讀
五月天冠佑愛女遭酸「靠爸發光」！她不否認霸氣喊：我很虛榮的享受
「總統級醜聞」！駁主播張雅琴、打臉鏡電視　前董座6點聲明證實裴偉音檔「來自股東會」
房客租2年「垃圾堆整間」　菸蒂塞滿手搖杯貓飼料灑滿地

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
颱風「洛克」將生成　冷空氣報到時間曝
快訊／「國7環評通過了」！終結10年停滯
具俊曄高調示愛：此生我會愛大S勝過自己！　深情告白影片惹淚崩
普丁輸不起！CNN曝俄核武「狂人策略」
人妻遭狂揉下體「掀衣按胸」　變態按摩師慘了
屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車
樂天桃猿球星出車禍　下放二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

快訊／終結10年停滯「國7環評通過了」　2025動工2028完工

超商御飯糰「打折也沒人愛」？　鄉民揭實際考量：荷包很痛

週末水氣增迎雨！下週冷空氣報到　颱風「洛克」24小時內生成

桃園機場《家園的守門人》繪本向防疫英雄致敬！第一部以防疫為主題繪本　9／28起前進校園巡演說故事

婚後「老公5分鐘就噴了」　妻吃不飽！玩壞2根棒棒：都瘦到44kg了

台師大百歲生日「校友逾17萬」　教長勉「開創下一世紀典範」

半夜滑IG嚇傻「好友婚禮在今天？」　她糗大急補救！網：笑一輩子

新婚2個月…尪突性情大變！人妻衣櫥發現「10年驚人秘密」痛哭

台東+338！台東縣衛生局籲完整施打疫苗

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

快訊／終結10年停滯「國7環評通過了」　2025動工2028完工

超商御飯糰「打折也沒人愛」？　鄉民揭實際考量：荷包很痛

週末水氣增迎雨！下週冷空氣報到　颱風「洛克」24小時內生成

桃園機場《家園的守門人》繪本向防疫英雄致敬！第一部以防疫為主題繪本　9／28起前進校園巡演說故事

婚後「老公5分鐘就噴了」　妻吃不飽！玩壞2根棒棒：都瘦到44kg了

台師大百歲生日「校友逾17萬」　教長勉「開創下一世紀典範」

半夜滑IG嚇傻「好友婚禮在今天？」　她糗大急補救！網：笑一輩子

新婚2個月…尪突性情大變！人妻衣櫥發現「10年驚人秘密」痛哭

台東+338！台東縣衛生局籲完整施打疫苗

首場法說秀！星宇張國煒有問必答　曝代管立榮「無關弟弟派瓦解」

韋禮安甜娶交往2年圈外女友　升格人夫再報喜訊：終於換我了！

台灣學生比外生害羞？　吳鳳點破「無法接受」：別拿來當藉口

楊祐寧曖昧別人女友被當「情敵」　黃景瑜抓包：他們有問題！

預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

總統府與行政院捲鏡電視案　張善政批NCC「干涉媒體已成東廠」

張曼玉消失大銀幕10年「永不復出」　名導關錦鵬曝：她和電影圈失聯

張國煒坦白說　立榮航空只是代管、國內線純粹是星宇備援計畫

王柏融本季首支長打出爐　終結連20打數沒安打

快訊／終結10年停滯「國7環評通過了」　2025動工2028完工

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

三媽漲價不怕！內行公開「最強平價火鍋」

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

小四女被開罰單　家長心疼怒罵

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

婚前要「睡一晚公公房間」　男友1句她慌了

台東餐廳震毀　一家四口慘睡帳篷

更多熱門

相關新聞

人妻被騙到摩鐵性侵　淚訴「身體好髒」走絕路

人妻被騙到摩鐵性侵　淚訴「身體好髒」走絕路

人神共憤！一名人夫爆料，老婆去年被邀請做直播，認識了一名49歲劉姓男子，對方竟以拍照為由，誘騙到摩鐵性侵，使得老婆精神狀況不穩，承受不了壓力選擇輕生，救回時已經腦死。

打呼聲太大！男大生慘被室友「抬到走廊」行李也丟

打呼聲太大！男大生慘被室友「抬到走廊」行李也丟

她掀引擎蓋秒傻眼！被塞558顆核桃　凶手曝網笑翻

她掀引擎蓋秒傻眼！被塞558顆核桃　凶手曝網笑翻

他找女生到安森約會聊天　「原因」曝被笑太摳

他找女生到安森約會聊天　「原因」曝被笑太摳

馬戲團女飛人慘墜5公尺重摔地面　驚悚影片曝

馬戲團女飛人慘墜5公尺重摔地面　驚悚影片曝

關鍵字：

周刊王靠北婚姻2.0秘密坐牢

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

長春餐廳恐怖火災　致17人死亡

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面