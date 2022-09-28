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運將買彩券「爽中9640萬」！1結果讓他超後悔：真希望沒中獎

印度一名男子買彩券，結果幸運中了頭獎。（示意圖／翻攝自pexels）

▲印度一名男子買彩券，結果幸運中了頭獎。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人都夢想一夜致富，但如果真的實現了，結局可能不一樣。印度喀拉拉邦有一名男子購買了彩券，結果幸運中了頭獎，瞬間成為新聞焦點，也因此受到許多陌生人的騷擾，就連要出門都有困難，讓他相當後悔，直言：「我希望沒有中獎！」

綜合外媒報導，男子阿努（Anoop Babu）是一名計程車司機，負債累累的他已向銀行申請貸款，並計畫搬到馬來西亞當廚師，他在兒子的存錢筒找到一些錢，在9月17日購買了一張彩券，沒想到彩券中了頭獎，金額高達2.5 億盧比（約新台幣9640萬元），扣稅完後可以拿到1.5億盧比（約新台幣5900萬元），消息也登上新聞頭條。

阿努中了頭獎，金額高達9640萬新台幣。（圖／翻攝自鏡報）

▲阿努中了頭獎登上新聞頭條。（圖／翻攝自鏡報）

正當阿努還沉浸於中獎的喜悅時，發現屋外聚集了許多人和攝影機，一開始他覺得很高興，因為解決了經濟困難，但後來事情愈來愈失控，這些人每天在外面等著向他要錢，走在路上也被被跟，崩潰表示：「我無法離開家裡，去不了任何地方」，即使孩子生病了，他也沒辦法帶去看醫生，就這樣被困在家中。

阿努強調，他目前還沒有拿到任何錢，但無論向大家解釋多少次，似乎都沒有人理會，每天都會有人在他家外面徘徊，這也讓他十分後悔，坦言：「我希望沒有中獎，若只是3等獎可能會更好」。

據了解，當地政府已經為阿努安排財務管理的培訓計畫，以幫助他善用這筆錢。至於阿努本人，他打算創辦自己的企業，不過在這之前，要先把債務還完，還要蓋房子、幫助家人，一部分還要捐給慈善機構。

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