聲明羅生門有解！警大證實內部承辦人員疏失　侯友宜選辦回應了

▲侯友宜選辦公布警大聲明證據記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜選舉辦公室今（28日）強調，警大公關室確實有發就侯友宜博士論文聲明給媒體，警大稍早發布六點聲明稿，指出「全案係業務承辦人員個人疏失，未於第一時間向長官回報，而造成紛爭，本校將依相關規定議處」。對此，侯友宜選辦回應，本辦已經將事實說明非常清楚，之後都不再回應。

侯友宜選辦執行長張其強下午在記者會上秀出時序，指出9月23日電子媒體晚間7時50分報導，清楚寫到「警察大學聲明」，隨即平面媒體看到此新聞，用LINE詢問警大公關室，索取聲明，而晚間9時09分貼出文字聲明。

張其強強調，不管電子媒體或平面媒體，所索取的都是「聲明」，換言之，從頭到尾，警大提供給媒體跟平面媒體都是聲明兩字；隔日，即9月24日下午，警大公關室也致電侯選辦同仁，證實確提供媒體相關內容。

對此，警大稍早發布六點聲明，全文如下：

一、有關第一張9月23日(星期五)晚間電子媒體報導所製作之圖卡，係該媒體與本校公關室承辦人電訪所自行製作，非本校發布之聲明。

二、第二張關於本校公關室人員與媒體對話，係本校公關室媒體聯絡承辦人111年9月23日(星期五)晚上21時左右受媒體電話詢問，經口頭回答後，該記者表示是否有文字可以參考，該員大意擅將自己辦理業務所繕寫之個人筆記資料，且未經長官核准授權，以LINE傳送給該記者參考，但完整對話紀錄下有說明「沒發新聞稿」。

三、有關第三張9月24日（星期六）下午1時26分本校人員與侯辦聯繫，是告知澄清該辦所稱之聲明資料，非以本校立場發出，請該辦勿再引用，本通電話係為澄清說明之電話。

四、第四張有關9月24日（星期六）晚間21時51分媒體報導（中央社），標題為「侯友宜學歷風波 警大：並未發出任何正式聲明」之新聞，係報導記者先電話詢問本校公關室承辦人後，得悉本校立場，乃請求承辦人正式告知經核准之回應內容所為之報導。

五、本校係學術機關，無意介入選舉紛爭，自始本校即一再強調未正式發布任何聲明，惜侯辦卻引用媒體資訊指稱為本校之聲明。

六、全案係業務承辦人員個人疏失，未於第一時間向長官回報，而造成紛爭，本校將依相關規定議處。

▼侯友宜選辦秀事證。（圖／侯友宜選辦提供）