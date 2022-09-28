瞎扯知名老店倒閉2年！藍議員登門「交關」道歉　老闆回應了

▲陳若翠下午帶禮盒登門向老闆道歉：一時口誤啦。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「頭家，歹勢啦～」！高雄市議員陳若翠昨天與市長參選人柯志恩等人線上直播時，將仍在營業的高雄知名老店「顧身體藥頭豬腳麵線」說成倒閉，引發爭議。陳若翠今天除了發聲明稿致歉外，下午帶著禮盒親自登門向老闆鞠躬，表達最誠摯的歉意。店家隨後也表示諒解，不會放在心上，也替陳若翠加油打氣。

陳若翠昨天在直播中，談及小吃商家近年生意受到疫情等因素，而影響生意經營，甚至有的已經撐不下去倒閉了。但她接著提到，原在競選總部現址經營數十年，很多市民津津樂道的「顧身體藥頭豬脚」時，卻一時口誤把店家講成已經收起來2年多了。

▲▼瞎扯知名老店2年前就倒了！陳若翠帶禮盒登門道歉：一時口誤啦。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天下午4點，陳若翠抱著負荊請罪的心情，帶著禮盒來到她競選總部隔壁的顧身體藥頭豬脚，對口誤造成店家困擾，親自登門向老闆表達歉意，並以行動支持店家，請總部工作人員及朋友品嚐在地最知名的藥膳豬腳。

所幸店家對他的一時口誤表示理解，也不會放在心上，反倒請陳若翠加油，不要受到影響。陳若翠後來立即化身代言人，幫顧身體藥頭豬脚賣力宣傳，希望大家都來吃顧身體，一起「顧身體，拼經濟，顧好高雄，安居樂業！」，創造高雄幸福城市。

▲店家隨後也表示諒解，不會放在心上，也替陳若翠加油打氣。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳若翠強調，以前她在跑行程也常常會光顧藥頭豬脚，以及選區內的美食店，深深體會到小吃店與攤商經營上的辛苦，其實昨天吃播主要是想表達對於業者應該給予更多的照顧，結果因為口誤而模糊焦點，自己也感覺有點懊惱，幸好老闆不計較。

她說，現在景氣不好，再加上疫情更是讓店家生意雪上加霜，希望市府正視這個問題，真正拿出辦法來振興庶民經濟，不要只開口閉口都是高科技產業，也要關心社會底層辛苦民眾的生計與生活權益。