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車禍6成在路口！國道服務區人車交錯多　首辦「交通安全嘉年華」

▲▼遠通電收、高公局、公路總局首次攜手舉辦「國道交通安全嘉年華」。（圖／遠通電收）

▲遠通電收、高公局、公路總局首次攜手舉辦「國道交通安全嘉年華」。（圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

交通事故6成發生在路口，由於高速公路上路口最多的地點就在國道服務區，高公局、公路總局、遠通電收首度攜手舉辦「國道交通安全嘉年華」，宣導「服務區車輛慢看停，行人停看聽」。

依交通部統計，國內交通事故有6成發生在路口，而高速公路上路口最多的地點就是服務區，因此，高公局訂定國道交通安全月主題為「服務區車輛慢看停，行人停看聽」。今(9/24)日活動於關西服務區舉辦，現場透過創意實景體驗搭配闖關抽大獎等活動，導入國道交通安全觀念，包括「路口安全」為主題視錯覺地貼、智慧交通的進步，以及分享全新兒童道安數位教材等，現場還邀請親子天團《救援小英雄》波力和安寶與小朋友互動，交安意識從小扎根。

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遠通電收副總謝明峰表示，遠通電收除專注國道智慧交通本業，同時積極響應政府宣導道安觀念，為安全出行盡一份心力，更希望號召更多企業團體共同響應，這次特別感謝高公局領軍，不僅促成關西服務區全力響應，對於道安嘉年華的特色宣導與話題分享也不遺餘力。未來遠通電收將持續努力，以全民用路安全為目標，涵括到高齡、兒童、自行車和機車族等交通弱勢朋友，守護跨世代用路人行的安全。

▲▼遠通電收、高公局、公路總局首次攜手舉辦「國道交通安全嘉年華」。（圖／遠通電收）

▲遠通電收、高公局、公路總局首次攜手舉辦「國道交通安全嘉年華」。（圖／遠通電收）

高公局主任秘書彭煥儒則提醒，進出服務區時放「慢」速度、察「看」周圍人車、「停」讓行人先行；用路人下車步行穿越道路時則要在安全處暫「停」、觀「看」左右來車、聆「聽」四周車輛聲音，以保自身安全。

靖娟文教基金會長期與遠通電收合作推動數位化道安教育，靖娟文教基金會處長許雅荏表示，交通事故是12歲以下兒童事故傷害的首要因素，並有數據顯示，兒童行走的交通事故中，有高達60%發生在穿越道路，可見安全跨越馬路對孩童來說不是件容易的事。駕駛人行駛時應該時刻留意孩童動向，孩子也可以教材學習該如何用安全又正確的方式過馬路，避免憾事發生。

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