高雄輕軌C20到C24站拚10月通車　履勘列「6缺失」通車前須改善

▲交通部完成高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站履勘。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站拚10月通車，交通部今(9/25)完成該路段履勘，列出28項缺失，其中6項為營運通車前必須改善事項。交通部表示，待高雄市完成營運前改善事項並報交通部核准後，將由高雄市府決定通車日期。

交通部今完成高雄環狀輕軌台鐵美術館站(C20)至愛河之心站(C24)路段履勘作業，長度約2.3公里，共5座地面車站，履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

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履勘模擬演練情境為聯合醫院站C22至龍華國小站C23單線雙向區間，列車於中華路口因遭車輛撞擊，致發生出軌，列車失去動力，旅客受傷，相關緊急應變情形，今日模擬演練進行列車頂升、復軌及列車聯結作業。

履勘小組事後共提出須改善事項計有28項，其中6項為「營運前須改善事項」、10項為「一般注意改善事項」及12項為「後續建議改善事項」。

▲交通部完成高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站履勘。（圖／交通部）

有關6項「營運前須改善事項」部分，包括車站未公告票價及列車時刻資訊；月台應標示旅客等候之車門位置；C21A、C21 站結構柱洗石子基座應增設警示設施；C22行人通道旁路緣石未完整提醒民眾勿闖入軌道，以及往聯合醫院引導標示不足；C23站灑水龍頭凸出地面太高，無警示標示；C24月台尾端近博愛路口處未設置往R13動線指引，月台終端未設禁止闖越標示。

交通部表示，高雄市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」請高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」則請高雄市政府於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部指出，該路段通車啟用後，高雄輕軌服務範圍將由現行26站增至31站，輕軌通車營運是以市區環狀交通核心，逐步串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點，本次新增愛河之心站(C24)將與可與高雄捷運紅線凹仔底站(R13)轉乘，將更擴大民眾通勤、就學、就醫、旅遊的需求服務供給，提升軌道路網服務範圍，增加大眾運輸系統可及性。