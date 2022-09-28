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快訊／終結10年停滯「國7環評通過了」　2025動工2028完工

▲▼大突破！終結10年停滯「國7環評通過了」，2025動工2028完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大突破！終結10年停滯「國7環評通過了」，2025動工2028完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「國道7號高雄路段計畫」歷經15年的推動，尤其10年環評審查程序，終於在今（28）日有了大突破，正式通過環評審查。國7高雄路段全長23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，至國道10號，未來將可串起區內多條高快速道路系統，開發單位預估最快2025動工，立委賴瑞隆表示，將促行政院加速興建2028年前完工。

高雄副市長林欽榮表示，國7興建是高雄轉型重要計畫，市長陳其邁推動的南部半導體s廊帶產業重要聯外運輸走廊，興建推動迫不容緩。高雄都會區南北向長期以來只有一條國道1號提供服務，現況國1尖峰時刻已達壅塞狀況。

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此外，高雄地區港區及重工業產業蓬勃發展，大型車運輸需求量大，道路大小車混流比例高，加上配合高雄港未來營運重心往南移轉到洲際貨櫃中心，勢須推動國道7號的興建，以分擔及紓解市區道路壅塞之車流，同時改善市區道路交通安全。

「國道7號高雄路段計畫」於2010年完成規劃，2012年開始進行環評審查，2013年進入二階環評範疇界定，經過23次範疇界定會議，去年開始環評小組審查，今年8月15號通過環評小組「第4次初審會議」。今日環保署召開「第428次環評大會」，決議通過「國道7號高雄路段計畫」環評報告。至此歷經10年環評審查，終獲通過，即將全面啟動正式進入工程設計作業。

▲▼國道7號規劃路線與交流道區位圖。（圖／高雄市交通局提供）

▲國道7號規劃路線與交流道區位圖。（圖／高雄市交通局提供）

今日環評大會由高公局簡報說明環評書修正內容後，由多位高雄在地的立委許智傑、賴瑞隆、李昆澤，市議會陳致中、王耀裕、黃捷、李順進議員及高雄好過日、道安促進會、貨櫃貨運公會等地方團體踴躍登記發言，向環評委員說明國7興建對改善高雄交通的急迫性與重要性。

環評通過後，國道7號後續將由高公局向交通部送審建設計畫，期能盡快核定後開始展開設計，開發單位預估最快能於2025年開始動工。林欽榮代表市長感謝環評委員的支持，未來市府會持續和高公局合作，針對施工造成的交通衝擊與沿線居民權益妥為處理；也期待高公局加速工程推動，及早完工以改善高雄港區周邊道路交通與安全。

國7高雄路段全長23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，至國道10號，與高屏第二快速道路設置系統交流道，轉銜至國1。國7將可串起區內多條高快速道路系統，成為港區主要聯外交通及產業運輸走廊，對沿線區之運輸及產業發展皆有很大效益。

立委賴瑞隆對此表示，國道7號及早興建將有效減少市區道路重車流量，減少重大死傷交通車禍，並提升港工業區貨運效率及高雄競爭力。未來也將爭取交通部、國發會加速審查提報行政院盡速核定綜合規劃評估報告，促2028年前興建完成。

高雄市交通局長張淑娟補充，國道7號興建後，預估可改善國道1號市區壅塞路段整體減少約24%交通量，國道10號目前壅塞的仁武-鼎金系統路段交通量則可減少約29%，對台88線最瓶頸之五甲-鳳山段之交通量也會減少到約30%，透過國7分流效果，將可大幅舒緩目前國1、台88及國10之壅塞路段。

此外，國7將可降低車輛油耗及廢氣（含碳排），預估30年營運期間約可節省17,708萬公升之能源（油品），整體對高雄市空氣品質提升將有正面效益，並可減少約38.7萬公噸之碳排放。

交通局表示，在市長陳其邁帶領之下，推動交通建設不遺餘力，從交通路網12橫12縱完整擘劃，到軌道建設輕軌成圓、四線齊發，都展現了地方努力之決心與成果，也獲中央肯定核定了多項重大建設。而國道7號推動，歷經15年推動，其中10年環評審查，終於在陳其邁市長任內通過環評審查，確保高雄市聯外交通順暢與市民交通權益與安全。

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