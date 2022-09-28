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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「愛蔻投其昌」蔡其昌被迫合體周玉蔻　本人見假文宣嚇壞：傳這個幹嘛？

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲網路近日瘋傳蔡其昌與周玉蔻合體文宣。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

「愛蔻選其昌？」近日網路流傳出一張選戰文宣，竟是媒體人周玉蔻合體民進黨台中市長參選人蔡其昌，上頭斗大的字寫著「進步顧台中、團結拚勝選，挺蔻投其昌、愛蔻選其昌」，讓蔡其昌跟周玉蔻兩人照片「合體」。今日下午蔡其昌見媒體拿出照片時相當驚訝，頻頻跳針，反問媒體「什麼意思？我是第一次看到！誰在傳的？傳這個要幹嘛？」強烈否認此事。

資深媒體人周玉蔻近日風波不斷，先是槓上國民黨台北市長參選人蔣萬安，翻出其父親蔣孝嚴陳年緋聞，還在北檢前與藍營議員王鴻薇「舌戰10多分鐘」，今日更在主持政論節目時大哭126秒，指控敵對陣營影射她，與民進黨台北市長參選人陳時中有不正當關係等等事件，連續多日登上媒體版面，引發熱議。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡其昌今日看見媒體出示此照相當驚訝，頻問「什麼意思？」 。（圖／記者游瓊華攝）

今日卻又在網路上流傳一張「愛蔻選其昌」文宣照，竟是民進黨台中市長參選人蔡其昌與周玉蔻合體。蔡其昌下午出席低碳產業永續發展聯盟成立大會前受訪，看見媒體出示這張文宣照相當驚訝說「是誰傳的？我不知道那是誰在傳的？搞不清楚傳這個要幹嘛！」媒體詢問「是否有看過？」蔡其昌重複說「第一次看到，不清楚傳這個要幹嘛？」

此外，對於周玉蔻恐「拖累民進黨」選情的說法，蔡其昌則說台中選民都很理性，選舉是自己跟盧秀燕在選，比的是誰有行動力，能對台中有規劃能力跟遠見，不知道這個照片的用意，還是有什麼特殊目的，但是相信台中市民的智慧。

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