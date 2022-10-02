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社會 社會焦點 保障人權

準新娘奇蹟清醒！母點名這些人沒一個道歉　嘆國家機器：明天就忘記

記者許權毅／台中報導

台中市龍井區6月2日準新娘遭撞車禍案，今（2）日傳出陳女已經清醒的好消息，目前正在積極復健中，對答也算順暢，但手部仍難以完全伸展，行走還在慢慢恢復，不過在4個月內能清醒行走，已被醫生稱為「奇蹟」。陳女媽媽說，事情發生至今，沒有聽過肇事司機、移工工頭以及雇主一句道歉，就連去法院時對方也不敢看自己，目前走上法院，要等待刑事判決後再看民事賠償如何決定，希望對方要得到該有的懲罰，也要賠償妹妹的醫療費。

▲▼台中龍井遭撞準新娘騎士，目前正積極復健中。（圖／記者許權毅攝）

▲台中龍井遭撞準新娘騎士，目前正積極復健中，陳女媽媽在一旁守候。（圖／記者許權毅攝）

陳女媽媽說，逃逸移工在外打工「抓不完但也不夠積極抓」，讓移工在外面無照、闖紅燈還撞傷女兒，曾經打去1999希望政府能重視逃逸移工的狀況，不過最後都是轉到移民署或是警政單位，最後通通不了了之，目前也沒有相關單位會聯絡幫忙。陳女媽媽感嘆說道，真的是「明天就忘記了」。

▲▼台中龍井遭撞準新娘騎士，目前正積極復健中。（圖／記者許權毅攝）

▲陳女媽媽說，女兒都笑臉迎人，希望自己正能量能讓狀況越來越好。（圖／記者許權毅攝）

▲陳女媽媽說，肇事移工等6人出庭時，甚至不敢看自己。（圖／ETtoday資料照）

陳女媽媽進一步說，事情發生到今天，從來沒有聽過對方說過一句道歉，家屬認為工頭阿東安排工作給逃逸移工，才讓移工到處竄逃，間接釀成這件事情發生，需要得到教訓，也呼籲政府不能姑息逃逸移工。此外，陳媽媽認為，台灣雇主明知他們是逃逸移工，卻「知法犯法」還沒有連帶責任，認為相當不公平。最後是提供車輛給移工的車主，也需要負責。

▲陳女復健時雙眼炯炯有神，展現出對生命的渴望。（圖／家屬提供）

事發4個月，陳女跟媽媽在醫院復健，爸爸則持續上班維持經濟，媽媽說「好好一個家庭就被搞亂，但是我們都保持正能量，有人問我為什麼女兒被撞成這樣還樂觀，我都說我不能垮，她的心情也才會好，進步速度更快，所以重生的她也都是笑臉迎人，保持正能量。」陳女也說「希望快點好起來，很想念家人們，恢復健康就好。」母女倆相視而笑，還說要「一起拚了」。

▲▼台中龍井遭撞準新娘騎士，目前正積極復健中。（圖／記者許權毅攝）

▲一家人分工，由媽媽陪同女兒復健，爸爸賺錢維持經濟。（圖／記者許權毅攝）

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