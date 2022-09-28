預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

▲預算70億元！台中市政路延伸開工，台中市長盧秀燕表示，台中等了20年。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

地方期盼近20年的市政路延伸工程，今（28）日第1標（工業區一路至安和路）動工，預計113年底完工。市長盧秀燕今日主持開工典禮表示，市政路打通後可作為台灣大道替代道路，有效紓解台灣大道及工業區周邊道路車流，帶動台中產業發展。

市政路延伸位在台中市黃金路段，2公里的長度，預算高達70億元。盧秀燕指出，市政路於94年都市計畫即劃定將現行環中路路口西延至工業區，是市民最期待的建設之一，也是她當初競選市長最重要的政見之一，也特別感謝地主成全、議會支持預算、中央協助及建設局同仁的努力。

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▲市政路延伸位在台中市黃金路段，2公里的長度，預算高達70億元。（圖／市府提供）



盧秀燕強調，為讓建設加速且更有效率，市政路延伸工程分成兩標，今天第1標開工，從工業區一路到安和路；第2標從安和路到環中路，目標期程是114年全線完工通車，完工後將有效紓解台灣大道、朝馬路等交通阻塞，也可節省行車時間，促進西屯區和台中工業區交通便利及經濟發展。

▲市政路延伸工程是盧秀燕當初競選市長最重要的政見之一。（圖／記者游瓊華攝）



建設局指出，經不斷與土地所有權人及各方溝通協調下，109年完成第1標用地取得，今年5月經行政院公共工程委員會核定設計，8月完成發包決標，9月迎來第1標（工業區一路至安和路）動工，全長約750公尺，都市計畫寬60公尺，總經費約22億7000萬元，預計113年底完工，先行開通可將車流分流至安和路及往南屯交流道，紓解部分車流，達到分流效益。

另外，第2標工程（安和路至環中路）用地取得面積也已達85%，同步持續推展中，預計114年全線完工，紓解東西向台灣大道、朝馬路、五權西路及向上路的車潮，改善長久以來，台中工業區、精密機械園區、中科園區，往來市區東西向道路交通壅塞問題。