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NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

▲▼周玉蔻 王鴻薇 互罵 拉扯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻《辣新聞》今遭NCC重罰40萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

周玉蔻近日猛攻蔣萬安家人，令中國小姐冠軍張淑娟無辜受波及，儘管周玉蔻公開道歉，仍擋不住輿論壓力，其節目《辣新聞》因此遭民視取消聯播；NCC（國家通訊傳播委員會）今大動作對《辣新聞》開罰40萬，指其節目中的言論不實、未做事實查證；至於是什麼內容遭檢舉？原來是全因為民進黨台中市議員陳世凱當時的「一段話」惹禍。

NCC今舉行第1034次委員會議審議111年第3次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，計有1件予以核處，為製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益案件，另有5件發函改進。

NCC說明，民視新聞台去年12月20日《辣新聞152》節目，於討論台中第二選區立委補選議題時，來賓以傳言引述等方式指陳地方選舉出現違反選罷法之行為，未落實事實查證損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，造成公共利益之損害，違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，依同法第53條第2款規定，處罰鍰40萬元。

▲▼NCC開罰周玉蔻《辣新聞》40萬 。（圖／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

▲陳世凱引述傳言，稱「有人拿了十幾二十張的身分證重複投票」。（圖／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

還原去年12月20日《辣新聞152》的節目內容，陳世凱當時以連線的方式向周玉蔻透露，過去他與顏寬恒2度交手競選立委時，有民眾向他檢舉「有同一人拿了一二十張身分證進去投票，驗證身份的人員也沒仔細看，就讓他進去投了，這種情況完全無法阻擋」。

陳世凱認為，出現這種狀況，其實他們根本也不用買票，他們現在只要去收身分證就可以，身分證只要收得足夠，基本上的票數就一定會非常的夠。陳世凱直言，不少民眾擔心這種事情再度發生，才會主張投票所一定要有監票員，卻遭台中市府拒絕，讓他痛批盧秀燕的作為相當「低級」！

查核中心根據台中市選委會的說明，依照選務規定，選舉人會有兩道身分查驗機制，投票所查驗身分證管理員會在投票所入口處核對前來投票選舉人容貌與其身分證的相片是否相符；領票處管理員也會再核對一次，確認本人與身分證件相符，才發給選票。傳言稱「一個人拿著1到20張身分證」，並不符合選務實務。

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