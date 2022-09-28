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遭張善政批空殼立委　鄭運鵬要求尊重選舉結果：空殼如何連任？

▲因確診居隔中的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（28）日透過直播發表教育政策第二部分。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲因確診居隔中的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，今（28）日透過直播發表教育政策第二部分。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因確診居隔進入第五天的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，今（28）日透過直播發表教育政策第二部分，針對國民黨市長參選人張善政昨天批鄭是空殼立委、民進黨是邪惡力量，鄭運鵬強調，包括蔡英文總統、鄭文燦市長與他擔任立委，都是受到選民肯定當選，這是選民的決定，若自己是空殼立委如何能連任？請尊重選舉結果與選民決定。

▲鄭運鵬競選團隊今天在大園傳統市場拜票，北市議員阮昭雄、鄭運鵬競選團隊政策平台召集人林飛帆向選民拜票爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲鄭運鵬競選團隊今天在大園傳統市場拜票，北市議員阮昭雄、鄭運鵬競選團隊政策平台召集人林飛帆向選民拜票爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬因確診居隔中，但競選團隊今天由由台北市議員阮昭雄、鄭運鵬競選團隊政策平台召集人林飛帆接棒，在大園區傳統市場掃街拜票，鄭運鵬競選團隊再度發揮創意，推出「值日生背板」給阮昭雄揹上，與林飛帆向市民爭取支持鄭運鵬，以延續鄭文燦市長的五星施政。

至於居隔中的鄭運鵬也延續昨天的教育政策，今天透過直播發表教育政策第二部分說明，會後媒體提問張善政昨天批評政是空殼立委，沒有積極經營地方，甚至說民進黨是邪惡力量。鄭運鵬表示：「張善政先生參選以來，一直用非常負面標籤否定競爭對手，甚至對整個執政黨的否定。包括他擔任立委、蔡英文總統與鄭文燦市長，我們都是受到選民肯定，順利連任當選，這是選民的決定，我們的成績也都是選民在打分數的。」

▲鄭運鵬競選團隊政策平台召集人林飛帆向菜籃族拜票爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬競選團隊政策平台召集人林飛帆向菜籃族拜票爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬說：「我在桃園也是連任的資深立委，鄭文燦市長也是連任的市長，蔡英文更是連任的總統。如果每位都像他講的一樣，我們是邪惡的、空心沒有內容的，想請教對於選民的判斷、如何告訴大家選的都是不稱職的人？所以我希望，張先生現在也是候選人，他也要被投票，希望尊重民主選舉結果，每位都有在地的貢獻，但我看到張善政先生不只是否定別人的成績，甚至口出惡言，說我是空殼立委，我不知道空殼在哪？我是民進黨執政黨團長期的幹部，書記長與幹事長，相信立委們或是媒體朋友對我在職務上的表現都有評價。」

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