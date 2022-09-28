選情出現「雜音」　民進黨重整腳步：訴求延續政績、打擊黑金

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是民進黨創黨36周年，據轉述，身兼民進黨主席的總統蔡英文28日在中常會表示，感謝這麼多年來和民進黨一起成長的黨公職同志，還有一路支持民進黨的朋友；此外，針對年底選戰，黨秘書長林錫耀談及，近期選情出現一些「雜音」，希望民進黨政府的政績獲得選民肯定，地方上則要打擊黑金政治、家族政治，要透過選戰的主軸、活動、歌曲炒熱選舉氛圍。

蔡英文今天在中常會表示，今年11月26日的選舉，對於18歲年輕朋友來說是一個可以承擔起責任的里程碑，也是民進黨展現地方中央一條心的時刻，要讓縣市執政變得更好、更不一樣，「而我們所面對的挑戰還相當的多，我們有信心，可以展現韌性，克服種種難關。也請大家一起努力」。

據轉述，林錫耀今天在中常會黨務報告時表示，近期出現一些選情的「雜音」，若希望帶動以前選戰的氛圍，需要有一些選戰的主軸、活動、歌曲，例如今年推出競選歌曲，增加選戰的辨識度，並提高支持者的投票意願與民進黨的支持度。

據指出，林錫耀會中談及，民進黨政府防疫成績非常好，希望政績能夠獲得選民肯定，應該好好的宣傳，好好地告訴民眾，地方上要則打擊黑金政治、家族政治並進行攻防，並訴諸國際指，國際上也關注年底地方選舉。

根據民進黨規劃，下週三將移師台中舉辦行動中常會，為黨籍台中市長參選人蔡其昌拉抬氣勢；本週百工百業造勢活動將在新北市舉行，政績說明會則要去桃園市、宜蘭縣、新竹市、台中市等縣市。