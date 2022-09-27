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台中男「水樂園拍2小時」比基尼妹崩潰！4男壓制報警　遭列黑名單

▲▼台中男「水樂園拍5小時」比基尼妹崩潰！4男壓制報警　遭列黑名單。（圖／翻攝shaoyun0701　IG）

▲男子在水樂園內拍攝泳裝年輕女子，被4名男子攔阻壓制。（圖／翻攝IG帳號shaoyun0701）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中后里一間水樂園24日發生偷拍事件，一名戴著口罩的55歲范姓男子疑似用手機錄下樂園內女子的泳裝畫面，被4名男子當場壓制報警。事後，男子手機內的確有多段女子身穿泳衣的畫面，由於無「私密」照片、影片而不涉及妨害秘密，但受害者仍堅持提告性騷擾。

據悉，4名壓制男子中的一名年輕男子將過程拍攝成影片PO在個人IG；他表示，24日當天他跟朋友一行人到水樂園遊玩，當日下午3時就看到范男不斷拿手機拍攝，起初覺得算了，沒想到下午5時回到更衣處時，范男仍繼續拍攝，讓他們不滿上前，要求范男將手機內拍攝的照片交出對質。

影片顯示，4名男子大聲要求范男停下說明，但范男假裝沒聽到、加快腳步想逃離，4男則上前包圍，壓制住范男後大喊要路人報警，直到園區人員到場後，才將手鬆開。

▲▼台中男「水樂園拍2小時」比基尼妹崩潰！4男壓制報警　遭列黑名單。（圖／翻攝shaoyun0701　IG）

▲4名男子將范姓男子壓制在地。（圖／翻攝IG帳號shaoyun0701）

該段影片曝光後，網友紛紛留言，「這種人，就該吉死他」、「好正義」、「你們超勇敢」、「好刺激！男的超兇」，有女網友說「他上次就是假裝講電話但是手機一直往我們這邊」。

也有人說，「我還是覺得公開場合拍真的沒什麼～那個人是有拍到很私密的地方嗎」、「你這樣反而錄下自己犯罪現場,公共場合並沒違法」、「如果是路上拍比基尼沒什麼問題吧」。

此外，一名女受害者發文表示，她跟男友24日去玩水時，下午3時就看到范男不斷偷拍，除了她以外還有多名身穿泳衣的女子成為被拍的對象；直到下午5時，她發現又被偷拍，這才發現有幾名男子上前攔阻范男，而她的男友也有出面制止。

「真的讓人很不舒服」，女受害者說，在警局內查看范男的手機時，發現內部有大量的拍攝影片，觀看30分鐘都看不完，除了有錄影之外，還有慢動作影片，10個影片中有8個是年輕的泳裝女生，剩下1、2個是拍攝地板或天花板等意義不明的影片，最後她也找到自己被拍攝的畫面，「就是對著我拍，當然臉、胸跟臀都有入鏡，我身為一個女生，看到這些東西就不想簡單放過他」。

女受害者表示，當下員警不斷表態「可能不能拿他怎樣」，但她堅持要提告性騷擾。范男則不斷要求跟她見面，想要當面道歉並和解，她們沒有立刻回應，做完筆錄就離開。

據《東森新聞》報導，遊樂園業者表示，很感謝這些見義勇為的男孩們，未來范姓男子將成為遊樂園的黑名單，不能再進入遊樂園內。

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