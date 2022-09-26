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周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」！IG神到了　女記者正面照曝

記者邱晟軒／綜合報導

媒體人周玉蔻連日在節目中影射蔣萬安的血統問題，直指其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，面對張淑娟提告，周玉蔻一改強硬態度，今（26日）在北檢門口向張淑娟鞠躬道歉。不過，採訪現場一名口罩正妹記者，卻意外引起一票網友看得目不轉睛，紛紛跪求Instagram帳號，希望能一睹正妹風采，如今本尊被神出了。

周玉蔻今上午現身北檢向張淑娟鞠躬道歉，並解釋「很抱歉，中間我用各種不同的方式尋找張淑娟小姐，但是沒有找到人，今天張淑娟小姐的憤怒，我非常了解，因為我個人也曾經是受害者，今天張淑娟要來提告，我希望跟她親自說明。」

周玉蔻表示，如果張淑娟個人名節、清白受到不明之冤，我願意今天公開向台灣所有國民跟全世界的人士，表示我在新聞工作上的道歉，「我在這裡向張淑娟道歉，深深一鞠躬。」

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▲▼ 。（圖／記者屠惠剛攝、lichenleeeee IG）

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻身旁正妹記者引發網友熱議！（圖／記者屠惠剛攝、批踢踢八卦板）

然而，就有網友在批踢踢八卦板發文表示，「站在周玉蔻旁邊的女記者是誰啦？學生頭、嬌羞的姿態，仙氣滿滿。」該網友還指出，該名女記者還被周玉蔻特別彎腰點名詢問，「這位小妹妹你長得這麼漂亮」，所以想了解到底是長得多麼漂亮。

貼文一出，立刻引起網友熱烈討論「水汪汪的大眼睛，這眼睛真漂亮」、「眼睛真的漂亮，口罩又加分不少」、「看漂亮妹子比看歐巴桑吵架有意義多了」、「好正」。隨即，就有網友神出畫面中的記者是《東森新聞》女記者李利貞。

從李利貞的IG限動也可以發現，一早面對周玉蔻、國民黨台北市議員王鴻薇互相飆罵數10分鐘大場面，應是相當震撼，令她無奈直呼「我今早到底經歷了什麼」、「去年的今天是黨主席選舉，以後9月26日是不是都該休假」。

▼畫面中的女記者被網友神出，《東森新聞》女記者李利貞。 （圖／lichenleeeee IG）

▲▼ 。（圖／記者屠惠剛攝、lichenleeeee IG）

▲▼ 。（圖／記者屠惠剛攝、lichenleeeee IG）

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