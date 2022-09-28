　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控侯辦捏造警大聲明！林佳龍競辦告「偽造公文書」狂轟：非常可恥

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市長侯友宜日前遭民進黨新北市長參選人林佳龍質疑，學士直攻博士「很奇怪」，因此公布中央警察大學聲明，強調一切符合規定。但又遭爆料，聲明疑似造假。林佳龍競辦今日赴新北地檢署，告發侯友宜競辦執行長張其強、發言人吳亮賢偽造公文書。

▲▼林佳龍競辦28日下午赴新北地檢署告發侯友宜競選團隊「偽造公文書」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

▲▼林佳龍競辦28日下午赴新北地檢署告發侯友宜競選團隊「偽造公文書」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

針對警察大學是否有發布聲明解釋侯友宜博士學歷，林佳龍競辦發言人何博文表示，有向警察大學陳檡文校長本人求證，對方回應，校方並未發布聲明。對此，張其強則稱，早在23日傍晚，就有電子媒體披露警大「警察大學聲明」內容，強調「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，且經查證聲明稿內容都是出自警大人員之手，至於什麼叫做「正式聲明」或「不正式聲明」，皆會尊重警大對外的說法，「我們提供的聲明，全篇內容都是真的。」

▲▼林佳龍競辦28日下午赴新北地檢署告發侯友宜競選團隊「偽造公文書」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

林佳龍競辦28日下午1時45分赴新北地檢署，正式告發侯友宜競選辦公室執行長張其強、發言人吳亮賢偽造公文書。執行總幹事何博文指出，「造假就是造假，捏造就是捏造，我想一般、正式的聲明，跟針對個案的說明，是完全不一樣的，天差地別。」

何博文怒斥，針對假聲明事件，他曾親自向警大校長陳檡文求證，對方嚴正聲明，校方並未發表任何的聲明，而侯辦無中生有警大的聲明，硬要將警大拉來替侯友宜的論文疑雲背書，「是非常可恥的事情」，希望侯辦能誠懇出來反省道歉。

同時，他也想請問侯辦，「所謂的警大聲明哪裡來？還誣指別人是放羊的小孩、髒手進入警大校園，現在難道不應該出來道歉、反省，警大已經2度澄清，沒有任何的聲明，請問你還有什麼話好說？」希望透過告發釐清真相，他認為，在民主國家，一個直轄市的市長候選人如果捏造假造聲明，是非常嚴重的事情，可稱之為醜聞。

何博文指出，如果侯辦能夠提出證據，早就提出來了，不要再拿一些憑空捏造，或是不同時空拼湊、剪輯、斷章取義的東西來當作證據，事實俱在，謊話說一千遍也不會變真的。

▲▼林佳龍、侯友宜。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

▲新北藍綠開戰，林佳龍競辦告發侯友宜競選團隊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

律師李晏榕則稱，陳檡文校長已經說得很清楚，校方並無發表聲明，因此可合理懷疑這份聲明是被告自己偽造的，同時提供給媒體作為報導使用。另外，警大內部規則規定很清楚，這種關於市長選舉，重大、跟警大有關的事件，必須報請校長層級知道，校長不可能不知道此事。

李晏榕質疑，侯辦所稱警大內部人員到底是誰？假聲明到底從何而來？並呼籲侯辦，拿出做人最基本的誠信，法律是最基本道德的底線，如果今天為了選舉不惜做出違法行為，這團隊還值得人民信任嗎？希望侯辦不要再模糊焦點，拿出新事證、直球對決。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
胸猛女躲大樓賣淫…「正要連結」就被抓！　她認了：已接3攤
周玉蔻「崩潰爆哭126秒現場」　來賓表情超經典
內湖女工程師攀岩摔死　妹怒告運動中心「1關鍵」吞敗
軍營旁1甲大麻田曝光！　黑幫大哥扮青農僱6人澆水
忠孝東路女行人闖紅燈！　遭機車撞噴5米慘死
快訊／鏡電視錄音長達2小時！ 前董座打臉裴偉「轉移焦點沒意義
快訊／台南發現2浮屍！　先後溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／警大聲明陷羅生門　林佳龍質疑：要相信警大還是侯友宜？

柯建銘猛K高虹安　柯文哲：舉動很奇怪

周玉蔻取消記者會改律師遞訴狀　柯文哲：她搞不好拉肚子

遭控施壓國防部賤賣國土　蔡適應嘆黃國昌打錯人：有問題應找新北市府

切割周玉蔻？　陳時中批「選舉把人物化」：我憑什麼去切割她！

再看一次！周玉蔻「崩潰爆哭126秒現場」　來賓表情超經典

控侯辦捏造警大聲明！林佳龍競辦告「偽造公文書」狂轟：非常可恥

周玉蔻猛打蔣萬安　張善政批「可恥」：民進黨抹黑感同身受

快訊／警大聲明羅生門　侯選辦秀LINE截圖：公關室有發聲明給媒體

快訊／鏡電視錄音長達2小時！ 陳建平打臉裴偉「轉移焦點沒意義」

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

快訊／警大聲明陷羅生門　林佳龍質疑：要相信警大還是侯友宜？

柯建銘猛K高虹安　柯文哲：舉動很奇怪

周玉蔻取消記者會改律師遞訴狀　柯文哲：她搞不好拉肚子

遭控施壓國防部賤賣國土　蔡適應嘆黃國昌打錯人：有問題應找新北市府

切割周玉蔻？　陳時中批「選舉把人物化」：我憑什麼去切割她！

再看一次！周玉蔻「崩潰爆哭126秒現場」　來賓表情超經典

控侯辦捏造警大聲明！林佳龍競辦告「偽造公文書」狂轟：非常可恥

周玉蔻猛打蔣萬安　張善政批「可恥」：民進黨抹黑感同身受

快訊／警大聲明羅生門　侯選辦秀LINE截圖：公關室有發聲明給媒體

快訊／鏡電視錄音長達2小時！ 陳建平打臉裴偉「轉移焦點沒意義」

《新．超人力霸王》票房破700萬！　片商加碼台灣限定福利

圓山飯店西密道「神秘終點」揭曉！70分導覽費用、開賣時間一次看

詹子賢頂西瓜皮重返一軍　自曝瘦了4公斤

《超偶》冠軍李子森宣布喜訊了！　認與「女友」高雄合體

快筆記！超商限時1天「特濃美式只要34元」　加碼第2杯7折爽喝

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

哈利梅根脫離王室內幕曝！曾向女王提5項協議　「占盡便宜」被狠拒

趙春山／美國挺台力道加大　道義之交勝於利益交換

快訊／警大聲明陷羅生門　林佳龍質疑：要相信警大還是侯友宜？

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲

快訊／怒控鏡電視音檔遭變造　裴偉聲明：將提民刑事告訴並求償

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

周玉蔻臉書為何停火？　原因曝光「被太多人檢舉」

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

周玉蔻喊告神隱！民眾黨參選人護主撲空　意外成焦點

快訊／周玉蔻嚎哭126秒　陳時中喊話對手：注意自己的口德

本週疫情如能掌控　蘇貞昌：明將宣布10月13日開放國門

陳時中選情告急！呱吉爆「1族群」投不下去

王世堅看不下去了！　轟周玉蔻要有格調：一句道歉就想了事？

獨／瞎指高雄老店倒了！柯志恩吃播凸槌

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

更多熱門

相關新聞

周玉蔻猛打蔣萬安　張善政：抹黑感同身受

周玉蔻猛打蔣萬安　張善政：抹黑感同身受

資深媒體人周玉蔻近日猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安，狂翻其父親蔣孝嚴陳年緋聞，爭議言論不斷，周玉蔻原先28日上午要赴北檢提告台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安誹謗，但改由律師代為遞送訴狀。國民黨桃園市長參選人張善政也表態聲援蔣萬安，表示民進黨動用側翼進行抹黑攻擊的慣用手法他相當「感同身受」，痛批可恥。

小四女違規過馬路被開罰　警突破盲腸這樣說

小四女違規過馬路被開罰　警突破盲腸這樣說

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

今本土+48421！各縣市分佈曝

今本土+48421！各縣市分佈曝

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長2022新北市侯友宜林佳龍影音

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面