控侯辦捏造警大聲明！林佳龍競辦告「偽造公文書」狂轟：非常可恥

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市長侯友宜日前遭民進黨新北市長參選人林佳龍質疑，學士直攻博士「很奇怪」，因此公布中央警察大學聲明，強調一切符合規定。但又遭爆料，聲明疑似造假。林佳龍競辦今日赴新北地檢署，告發侯友宜競辦執行長張其強、發言人吳亮賢偽造公文書。

▲▼林佳龍競辦28日下午赴新北地檢署告發侯友宜競選團隊「偽造公文書」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

針對警察大學是否有發布聲明解釋侯友宜博士學歷，林佳龍競辦發言人何博文表示，有向警察大學陳檡文校長本人求證，對方回應，校方並未發布聲明。對此，張其強則稱，早在23日傍晚，就有電子媒體披露警大「警察大學聲明」內容，強調「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，且經查證聲明稿內容都是出自警大人員之手，至於什麼叫做「正式聲明」或「不正式聲明」，皆會尊重警大對外的說法，「我們提供的聲明，全篇內容都是真的。」

林佳龍競辦28日下午1時45分赴新北地檢署，正式告發侯友宜競選辦公室執行長張其強、發言人吳亮賢偽造公文書。執行總幹事何博文指出，「造假就是造假，捏造就是捏造，我想一般、正式的聲明，跟針對個案的說明，是完全不一樣的，天差地別。」

何博文怒斥，針對假聲明事件，他曾親自向警大校長陳檡文求證，對方嚴正聲明，校方並未發表任何的聲明，而侯辦無中生有警大的聲明，硬要將警大拉來替侯友宜的論文疑雲背書，「是非常可恥的事情」，希望侯辦能誠懇出來反省道歉。

同時，他也想請問侯辦，「所謂的警大聲明哪裡來？還誣指別人是放羊的小孩、髒手進入警大校園，現在難道不應該出來道歉、反省，警大已經2度澄清，沒有任何的聲明，請問你還有什麼話好說？」希望透過告發釐清真相，他認為，在民主國家，一個直轄市的市長候選人如果捏造假造聲明，是非常嚴重的事情，可稱之為醜聞。

何博文指出，如果侯辦能夠提出證據，早就提出來了，不要再拿一些憑空捏造，或是不同時空拼湊、剪輯、斷章取義的東西來當作證據，事實俱在，謊話說一千遍也不會變真的。

▲新北藍綠開戰，林佳龍競辦告發侯友宜競選團隊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

律師李晏榕則稱，陳檡文校長已經說得很清楚，校方並無發表聲明，因此可合理懷疑這份聲明是被告自己偽造的，同時提供給媒體作為報導使用。另外，警大內部規則規定很清楚，這種關於市長選舉，重大、跟警大有關的事件，必須報請校長層級知道，校長不可能不知道此事。

李晏榕質疑，侯辦所稱警大內部人員到底是誰？假聲明到底從何而來？並呼籲侯辦，拿出做人最基本的誠信，法律是最基本道德的底線，如果今天為了選舉不惜做出違法行為，這團隊還值得人民信任嗎？希望侯辦不要再模糊焦點，拿出新事證、直球對決。