快訊／今本土+48421！新北市破萬例　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增48421例本土個案，另增192例境外和38例死亡。本土個案比上週三增加3.7%，仍未完全下降。縣市分佈以新北市10203例最多，其他包括台中、台北、桃園、高雄和台南都確診數破千。

今日新增48,421例本土病例，為22,323例男性、26,074例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,203例)，臺中市(6,238例)，桃園市(5,470例)，臺北市(5,437例)，高雄市(4,380例)，臺南市(2,947例)，彰化縣(2,298例)，新竹縣(1,372例)，屏東縣(1,224例)，新竹市(1,223例)，苗栗縣(1,141例)，雲林縣(1,060例)，宜蘭縣(1,056例)，南投縣(952例)，基隆市(867例)，嘉義縣(851例)，花蓮縣(589例)，嘉義市(463例)，臺東縣(338例)，金門縣(163例)，澎湖縣(138例)，連江縣(11例)。

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指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至9月25日，死亡日期介於6月22日至9月25日。

▲指揮中心公布9/28確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）