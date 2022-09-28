搞不入流騙女學生上床？　黃國昌怒斥周玉蔻潑糞：陳時中無妄之災

▲黃國昌今天中午舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻不滿被前立委黃國昌批評「跨越了文明的底線」，透過臉書痛斥「搞不入流的騙女學生上床」，對此，黃國昌28日受訪痛批，這種不入流的潑糞手法跟2015年前立委邱毅所提出的一模一樣，他不會隨周起舞，並感慨民進黨台北市長參選人陳時中「真的是無妄之災」，相信陳面對此事的態度，會決定選民投票意向。

周玉蔻近日接連質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞，黃國昌日前在臉書發文指出，蔣萬安有什麼不妥，都應該用力監督他本人，但是去扯人家父親20年前誹聞，還傷害一位已經隱退的女性，這種作法跨越了文明的底線；周玉蔻對此回嗆，「我周玉蔻在媒體界打拚民主、轉型正義的時候，你還在搞不入流的騙女學生上床！閉上你的臭嘴！」

對此，黃國昌今天中午前往民進黨中央黨部前舉行「財團黑道聯手都更，無良政客施壓助攻」記者會後受訪說，這個指控跟2015年邱毅所提出的一模一樣，「這種入流的潑糞手法，雖然來自於不同的顏色立場，但是腐臭的本質沒有任何的改變」，他不會讓周玉蔻藉由潑糞就轉移焦點，根本不會隨周起舞；至於是否將提告，黃說，後續該怎麼辦就怎麼辦，「周玉蔻女士，你自己在婚前發生過什麼事情，我都不認為應該攤在檯面上面，拿來潑糞的工具」。

媒體問及，如何看待周玉蔻說「支持周玉蔻就是支持陳時中」的說法？黃國昌直言，基本上，他覺得政治圖騰口號的操作都太廉價了，支持誰就是支持誰，從某個程度上來講，「我是覺得陳時中部長在這件事情上面，真的是無妄之災」，儘管他過去常受周玉蔻專訪，然而做為公眾人物能夠接受專訪，這種機會不管什麼顏色的政治人物大部分都會接受。他說，當發現媒體人把媒體的公器當作私人攻擊的武器時，就是整個社會站出來說不的時候，如同他2012年面對旺中集團創辦人蔡衍明是這樣的立場，他到今天也是這樣立場。

媒體也問，黃國昌是否認為陳時中應該站出來說「NO」？黃國昌表示，從陳時中個人過去的經驗、情感上的考慮，他無法干涉陳時中要說什麼，但他相信陳時中面對這件事情的態度，會影響很多選民最後會不會把票投給陳，至於要做怎樣程度的表態，陳時中有自己的智慧，必須要交由陳自己判斷。