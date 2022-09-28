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社會 社會焦點 保障人權

小四女違規過馬路被開罰嚇哭　警突破盲腸：告發單會給寄給父母

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名小四女童因違規穿越馬路，被轄區警員開300元罰單，女童拿著紅單回家嚇到大哭，家長心疼，將事件貼到臉書《爆怨公社》，不滿地說「不能以勸導的方式嗎？」，轄區板橋警分局表示，不管成年或未成年，未依規定穿越馬路除了危險外，也容易造成交通事故。

▲▼板橋小四女童違規穿越馬路被警攔下開紅單，家長不滿貼網抱怨 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋小四女童違規穿越馬路被警攔下開紅單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

家長在臉書社團《爆怨公社》上貼文，指稱27日晚間9時許，自己國小四年級的女兒在新北市板橋區南雅南路巷口過馬路時，因「未依專用號誌指示穿越道路」，被巡邏警員攔下開紅單；民眾不滿「國小四年級被開紅單，真的有這必要嗎？不能以勸導的方式嗎？」，女童返家後還嚇到大哭，「政府真的有缺錢缺成這樣嗎？」

▼家長不滿貼網抱怨 。（圖／翻攝抱怨公社）

▲▼板橋小四女童違規穿越馬路被警攔下開紅單，家長不滿貼網抱怨 。（圖／記者陳以昇翻攝）

貼文一出引發網友熱議，「應該先用勸導的吧！直接開單真的會讓小孩嚇到」，也有網友認為警方依法開單沒有錯，「錯就是錯，何不機會教育？你有身為家長的自覺嗎？」、「如果今天不開這張罰單，難道要等到出事了再哭鬧上社會版面嗎？」。

轄區板橋警分局表示，本案行人違規非屬違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條可勸導項目內容，另依道路交通管理處罰條例第85條之4未滿十四歲之人違規，處罰其法定代理人或監護人，本案將另外送達家長告發單，以完備送達程序。

呼籲市民大眾，未依規定穿越馬路或闖紅燈行為，容易發生交通事故，也會造成其他用路人危險，請務必遵守車輛慢看停、行人停看聽原則，以保障人車安全，以避免事故發生。

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