周玉蔻猛打蔣萬安　張善政批「可恥」：民進黨抹黑感同身受

▲國民黨桃園市長參選人張善政聲援蔣萬安，痛批周玉蔻抹黑手法非常可恥。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者蔡怡萍／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近日猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安，狂翻其父親蔣孝嚴陳年緋聞，爭議言論不斷，周玉蔻原先28日上午要赴北檢提告台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安誹謗，但改由律師代為遞送訴狀。國民黨桃園市長參選人張善政也表態聲援蔣萬安，表示民進黨動用側翼進行抹黑攻擊的慣用手法他相當「感同身受」，痛批可恥。

張善政28日上午受訪提到，針對周玉蔻近日引爆的紛爭，他挺身聲援蔣萬安，他表示非常能夠體會蔣萬安的心情，他指出，就像前一陣子民進黨用農委會研究報告案來抹黑他抄襲一樣，痛批民進黨選舉的過程中，不循正當的管道，而是不斷找各種抹黑抹黃的手段，非常可恥。

針對桃園市的選情，桃園區市議員候選人凌濤也搭上此事，做出看板印上「票投鄭運鵬就是票投周玉蔻」，張善政對此表示認同，他強調要大家看清楚，周玉蔻就是民進黨的側翼，並大力贊同這句標語一點也沒錯。

凌濤也說，鄭運鵬參選後仍持續護航林智堅、持續上周玉蔻的節目，他也強調鄭文燦、鄭運鵬跟林智堅，在他們最重要的時刻都有周玉蔻的參與，「支持林智堅票投鄭運鵬、而票投鄭運鵬就是支持周玉蔻」。