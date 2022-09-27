恐怖獻祭！她懷胎7月竟遭「強摘子宮」　下身赤裸曝屍路邊

▲巴西24歲孕婦卡洛琳（Ohana Karolin）遭殘忍殺害。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

巴西聖保羅發生駭人案件，24歲的卡洛琳（Ohana Karolin）懷胎7個多月，21日竟被發現曝屍路邊，遺體開腸剖肚，子宮也遭切除，場面慘不忍睹。當地警方研判，死者恐怕是「可怕獻祭儀式」的受害者，目前正往此方向展開調查。

綜合外媒報導，卡洛琳是3個孩子的媽，死亡時正懷著第4個孩子，但目前已與丈夫離婚。她身上僅穿一件T恤，旁邊發現一件短褲、一雙夾腳拖鞋及幾枚硬幣。路人發現殘缺遺體後，嚇得立刻報警，警方也聯絡死者前夫來認屍。

▲卡洛琳與前夫育有3子，生前正懷著第4個孩子。（圖／翻攝臉書）



一名友人向當地媒體UOL表示，卡洛琳遇到一群難纏的幫派份子，「我甚至因此有一點疏遠她，但我不知道發生什麼事。她人真的很好，也過得還不錯，大家都很喜歡她。」另一位朋友宣稱，21日午夜時分，他看見死者坐上一輛黑色汽車。其他目擊者證實，在同一天凌晨3時，疑似看見同輛汽車出現在犯罪現場附近。

《每日郵報》報導，巴西是一個天主教國家，經常可以看到虔誠的人們參加教會活動，而死者陳屍地點附近也有許多不同教派的福音教會。除了獻祭儀式之外，警方也在調查死者是否有感情糾紛，釐清男友涉案的可能性。

億萬富翁孫女「遺體找到了」 晨跑一半遭擄！3天後藏屍雜草堆

20人「被做成木乃伊」獻祭！密室裡詭異交疊 小孩也淪乾屍

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》