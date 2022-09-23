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直升機撞上高壓電！機頭炸出「恐怖閃光」墜毀影片曝　議員滿頭血

記者張寧倢／編譯

巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）21日一架載有4人的直升機誤觸高壓電纜，機頭瞬間炸出電擊閃光，隨後整架直升機搖晃墜毀，恐怖畫面全被現場民眾拍下。機上載著巴西國會議員、副市長和幕僚等，正準備競選連任的議員還被拍到頭部出現血跡的照片，目前1人仍在加護病房治療。

▲▼巴西直升機墜毀，國會議員頭部血跡照曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲巴西直升機撞上高壓電纜，炸出閃光後直接墜毀。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據《每日郵報》報導，這架直升機21日下午準備降落在卡爾達斯工程師鎮（Engenheiro Caldas）一座足球場，部分民眾引頸期盼，有人還拿出手機準備拍下直升機降落畫面，因為機內載著正在競選連任的巴西國會議員迪尼茲（Hercílio Diniz）。沒想到，直升機低飛準備降落時誤觸高壓電纜，電線受撞擊後爆炸，突然閃出電光，接著機頭開始下墜，最終整架直升機墜毀。

▲▼巴西直升機墜毀，國會議員頭部血跡照曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲巴西直升機墜毀，國會議員迪尼茲頭部血跡照曝光。

幸運的是，墜機地點下方正好是一處沼澤地，大量草木減緩了衝擊力道。迪尼茲獲救後被拍到頭部、襯衫上沾有大片血跡的疑似受傷照片，但他仍可站立，且看起來意識清楚。機上另外3人分別是副市長兼競選幕僚巴羅佐（David Barroso）、競選辦公室新聞秘書維亞納（Luciano Viana）和飛行員魯菲諾（Fabiano Rufino）也全數獲救。

▲直升機墜毀後一度起火。

▲直升機墜毀地點附近一度因電線走火，而發生小範圍火災。

迪尼茲和新聞秘書維亞納在醫院檢查後健康無礙，預計不久後將可出院。飛行員魯菲諾接受氣胸治療後，情況趨於穩定。然而，副市長巴羅佐則被評估有氣胸、肋骨骨折以及肺部挫傷等傷勢，目前仍在加護病房接受治療。

高壓電纜在事故中斷裂，並在墜機現場的草地引發火勢，但消防部門已迅速到場撲滅。米納斯吉拉斯州能源公司Cemig事發後一度被迫切斷電力，但現也已恢復供電。據報導，這架直升機處於適航狀態，並保持著最新的維護狀況，機組人員也有接受適當培訓。

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