台商隔離猝死！傳多次求助無效　國台辦:有盡力搶救家屬表示認可

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

一名陳姓台商於本月17日入境廈門，不明原因大出血猝死在隔離旅館。大陸台商圈也盛傳他曾多次向隔離旅館求助，沒有得到回應幫助。過程中廈門隔離酒店人員是否有處理失當？大陸國台辦今（28）日沒有正面回應，只有證實確有此事，強調健康驛站和心靈醫院等方面有盡力搶救責任，家屬表示認可。國台辦發言人朱鳳蓮指出，這位陳姓台商任職於昆山新能源科技公司，9月17日入境廈門，在廈門的健康驛站隔離，9月18日清晨突發大出血，120的急救人員及時到場，送到縣裡醫院急救後，搶救無效死亡。

她進一步說，陳先生家屬從昆山趕到廈門處理後事，廈門台辦為家屬處理後事提供必要便利和協助。並且強調「健康驛站和心靈醫院等方面充分的盡到了搶救的責任，家屬表示認可。」

朱鳳蓮強調，目前台胞入境大陸有比較成熟完善的配套措施，大家可以在來大陸之前充分瞭解各項的信息，如果有需要的話，可以就近尋求幫助，相關的地方台辦也會一如既往的為大家提供協助和服務。

針對這起不幸事件，台商圈也發出訊息互相提醒，如果在隔離酒店出現身體不適需要就醫沒有得的回應，提醒撥大陸當地110或120求助就醫，或是適時聯絡協會透過台辦系統，聯繫當地台辦單位援助。