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歡迎來自由台南！　黃偉哲熱情迎接美國前國務卿蓬佩奧

▲最友台的美國前國務卿龐培歐蒞訪台南，市長黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等特色禮物，以台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲最友台的美國前國務卿蓬佩奧蒞訪台南，市長黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等特色禮物，以台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最友台的美國前國務卿蓬佩奧（Michael R. Pompeo）日前訪台，並於28日蒞訪台南，台南市長黃偉哲、立委王定宇、前外交部長陳唐山等人與他會面，黃偉哲市長送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等在地傲人特色禮物，以最受人稱道的台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。

▲最友台的美國前國務卿龐培歐蒞訪台南，市長黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等特色禮物，以台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，古都台南美食傲人，2022年3月蓬佩奧來台時曾透過外交部轉交台南農特產品，這次很開心親自踏上台南的土地，體驗古都魅力。黃偉哲也希望蓬佩奧能透過此行更了解台灣及台南，尤其台南即將在2024年迎來台南400年，希望屆時有機會能邀請蓬佩奧再度到訪。

▲最友台的美國前國務卿龐培歐蒞訪台南，市長黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等特色禮物，以台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蓬佩奧表示，此行跟上次來訪略有不同，他將與地方政府、企業人士更深入討論經濟相關議題。蓬佩奧話鋒一轉指出，面對中國日益增加的威脅，加以美國官員來訪時發射導彈為嚇，這不是自由當有的表現，但面對這樣的局勢，他認為台灣可以做為區域表率，蓬佩奧表示：「讓我們為自由打拚」，盼望能夠促進台美在政治上的更多合作。

▲最友台的美國前國務卿龐培歐蒞訪台南，市長黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等特色禮物，以台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委王定宇表示，台南以熱情的人民聞名，更以自由民主為世界所知，他感謝蓬佩奧在任內重視自由並強化台美的雙邊關係，他也期待未來雙方能在此基礎下，維持既有的關係，並且創建更多的合作。

▲最友台的美國前國務卿龐培歐蒞訪台南，市長黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等特色禮物，以台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蓬佩奧為美國前任總統川普任內（2018-2021年）的國務卿，態度極為友台，在卸任國務卿一職後，仍屢屢為台灣發聲，曾公開表示台灣是主權獨立國家，在2021年中國禁止進口台灣鳳梨時，在推特上貼出他享用鳳梨乾的照片，以此彰顯對台灣的支持。

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